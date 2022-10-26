【西九展覽】香港首個莫內沉浸體驗展明日開展 36分鐘展示莫內約200幅作品【內附連結】
休閒消費 17:07 2022/10/26
香港首個莫內主題沉浸體驗展「尋找足印．莫內」，明天（10月27日）開始，展期至2023年1月15日。「尋找足印．莫內」是一趟深入了解著名印象派大師莫內（1840-1926）作品的沉浸式旅程！把上世紀最具影響力的藝術家之一：Claude Monet的生平和藝術作品以 360 度全景動態重現觀眾眼前。
莫內是一位多產的藝術家，作品逾 2,000 幅油畫、素描、繪畫和粉彩。印象派運動名稱的由來，就是從莫內的其中一幅油畫標題《印象．日出》中的「印象」 一詞而來。
「尋找足印．莫內」把上世紀極具詩意的作品與未來科技連結，誠邀觀眾跟隨藝術大師莫內的角度去看威尼斯、倫敦及諾曼弟的海岸，感受光影的變化。由於36分鐘的沉浸式體驗展集合了莫內約200幅作品，因此在進入會場前，先看看場內莫內畫作的介紹才入內，更加能明白莫內整個的藝術旅程。
展覽由中渝置地控股有限公司呈獻、ChillHoYeah主辦、比利時創意工作室Dirty Monitor製作。
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「尋找足印．莫內」沉浸體驗展
日期：10月27日至2023年1月15日，9:30am-10:30pm
地點：西九文化區文化廣場（戲曲中心旁白色帳幕）
收費：成人$288、小童$238、2大1小家庭套票（85折，$692）、12分鐘VR體驗 $28
記者：何小雲