【西九展覽】香港首個莫內沉浸體驗展明日開展　36分鐘展示莫內約200幅作品【內附連結】

▲ 睡蓮可以說是莫內的標誌性作品，他在Giverny的花園，便有這聞名的日本橋。（攝影：何小雲）

香港首個莫內主題沉浸體驗展「尋找足印．莫內」，明天（10月27日）開始，展期至2023年1月15日。「尋找足印．莫內」是一趟深入了解著名印象派大師莫內（1840-1926）作品的沉浸式旅程！把上世紀最具影響力的藝術家之一：Claude Monet的生平和藝術作品以 360 度全景動態重現觀眾眼前。



莫內是一位多產的藝術家，作品逾 2,000 幅油畫、素描、繪畫和粉彩。印象派運動名稱的由來，就是從莫內的其中一幅油畫標題《印象．日出》中的「印象」 一詞而來。



「尋找足印．莫內」把上世紀極具詩意的作品與未來科技連結，誠邀觀眾跟隨藝術大師莫內的角度去看威尼斯、倫敦及諾曼弟的海岸，感受光影的變化。由於36分鐘的沉浸式體驗展集合了莫內約200幅作品，因此在進入會場前，先看看場內莫內畫作的介紹才入內，更加能明白莫內整個的藝術旅程。

展覽由中渝置地控股有限公司呈獻、ChillHoYeah主辦、比利時創意工作室Dirty Monitor製作。

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「尋找足印．莫內」沉浸體驗展

日期：10月27日至2023年1月15日，9:30am-10:30pm

地點：西九文化區文化廣場（戲曲中心旁白色帳幕）

收費：成人$288、小童$238、2大1小家庭套票（85折，$692）、12分鐘VR體驗 $28

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記者：何小雲