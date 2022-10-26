【入屋搶劫】涉闖獨居女家掐頸枕頭塞口稱搶劫　男文員認罪官質疑為何騎在事主身上

▲ 恒安邨外貌。(資料圖片)

38歲已婚男文員涉於2021年蒙面夜闖鄰座大廈的獨居女子家中，壓在事主身上後掐著她的頸部，在事主驚醒後將枕頭套塞在其口，聲稱打劫，其間男文員沒有拉上褲鏈，露出內褲，並撫摸事主大腿外側後，拉上褲鏈離去。涉案文員今（26日）於區域法院承認1項意圖搶劫而襲擊他人罪。法官質疑被告為何搶劫要露出內褲及騎在事主身上撫摸，並指「我幻想我係1個獨居女性，或會惶惶不可終日」，還押被告至11月19日判刑，以候事主創傷報告。

被告蕭維（38歲）報稱會計文員，今承認1項意圖搶劫而襲擊他人罪。控罪指，被告於2021年4月23日，在新界馬鞍山恆安邨一單位意圖搶劫而襲擊女事主。

案情指，女事主於案發當日凌晨12時許，在確認單位的鐵閘和木門關上後，穿著睡衣到睡房睡覺。至凌晨1時許，事主感到胸部受壓後醒來，看到以運動方巾蒙臉的被告壓在其身上，以雙手掐著她的頸部。事主遂尖叫求救，被告遂拿起事主身上的被子蓋著她的嘴巴，聲稱打劫並要求事主停止尖叫。

其後被告以枕頭壓著事主頭部，又把枕頭套塞進她的口內，著事主別作聲，並把事主推向床的左角，事主當時發現被告短褲沒有拉上拉鏈，鈕扣完全解開，且露出內褲，亦感到被告撫摸了她的大腿外側一至兩下。

被告其後拉上短褲的拉鏈，向事主索取手機，事主表示要尋找電話，但被告著她別動，亦別看他的臉。不久事主聽到單位木門 「嘭」一聲關上。在被告離開該單位後，事主發現鐵閘掛鎖、1串共4條鑰匙、1個防盗眼和2個枕頭套不翼而飛。

事主事發後被送到威爾斯親王醫院驗傷和接受治療。經醫生檢查後，發現事主臉部、頸部和上下肢受傷，以及臉部和頸部有多處擦傷和抓痕。事主同日接受治療後出院，獲發4天病假。

經調查後，警方於2021年4月24日，前往被告位於毗鄰大廈住所檢取一些衣物，及於其背包內檢取1條被告案發當日所穿的藍色內褲。

代表律師求情指，被告因受皮膚病纏繞及經濟壓力多年，犯案時未有使用武器，只因慌亂而抓傷女事主，非有意傷害。代表律師又指，被告妻子及父母亦有到庭支持。

法官指，對於被告為何在搶劫時解開褲鏈露出內褲，及騎在事主身上撫摸而感奇怪，又指本案情節近似企圖強姦，但明言不會介入雙方同意的事項。

法官又認為應解決被告真正問題，否則或會對其他女性造成危險，「我幻想我係1個獨居女性，或會惶惶不可終日」，又指被告非一時衝動，反而是有備而來。法官遂將被告還押至11月19日判刑，以候事主創傷報告。

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記者：梁錦麟