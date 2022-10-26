【公屋供應】7600伙公營房屋因疫情延遲落成　包括大埔富蝶邨6,800個單位

▲ 何永賢7月曾巡視富蝶邨地盤。（房屋局圖片）

根據房屋局最近一季公布的五年期公營房屋預測建屋量，有約7,600個公共租住房屋／綠表置居單位的完工日期，須由2022／23年度修訂至2023／24年度；包括大埔富蝶邨約6,800個單位，以及葵青麗祖路約800個單位。

另外，有約8,500個公屋／綠置居單位和約1,300個其他資助出售單位，完工日期須由2023／24年度修訂至2024／25年度。

立法會議員黃元山向政府提出質詢，了解延期的原因和後續跟進，以及會否影響「公屋提前上樓計劃」。

房屋局局長何永賢今日（26日）透過畫面回覆解答，她指出延期落成的原因，是疫情導致勞工短缺和建材延誤抵港。房屋局會督促承建商增加人手、加快進度、加強巡視地盤、舉行地盤會議、進行地盤監督和實地檢查等，務求追回落後，使相關項目盡快如期竣工。

施政報告提出落實「公屋提前上樓計劃」。何永賢指，現階段已確定1.2萬個單位可於2023／24至2027／28年度提早落成；其中不包括大埔富蝶邨約6,800個單位，以及葵青麗祖路約800個單位。

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記者：陳梓蔚