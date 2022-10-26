【美麗戰場】陳山聰陳瀅決裂戲互相角力　家寶黑化謎底揭開全因小美？

▲ 劇情愈嚟愈激。

由葉念琛監製、編劇及導演的無綫55 周年台慶劇《美麗戰場》進入結局周。

昨晚（10月25日）《美麗戰場》高潮位落在一言Sir（陳山聰飾）與家寶（陳瀅飾）兩場決裂戲，辦公室一場山聰的微表情變化到咄咄逼人的「攞彩」對白均相當吸睛：「由你個心諗住離開我嗰一刻開始，我哋就唔會好嚟好去，你個心都變咗喇，我仲要你嚟做乜？」之後再咬牙切齒謂：「遲早有一日我會放生你，就係你再冇利用價值嘅時候。」

愈講愈激動的他更怒吼：「本來你遇上我係一場美夢，係你逼我成為你嘅噩夢！」

一言Sir句句有骨，兼對家寶老公宇少（方力申飾）及好友靜兒（劉佩玥飾）踩到盡，令家寶怒極齊齊爆Seed，氣得面容抽搐的她含淚咆吼反擊：「你就算留得住我個人，根本留唔住我個心！」

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二人吵架戲鬥爆Seed

由於二人相當有戲，山聰演技更是收放自如，既能一秒爆Seed亦能極速收油變冷淡，網民看畢大呼過癮：「今集睇得好爽，話咁快又做完。」

相關場口戲內戲外節奏均相當明快，除了採用兩部攝影機一Shot落拍攝，原來只消半小時便拍畢整場戲。葉念琛受訪時透露：「嗰日我哋一日拍咗好多場戲，呢場戲係喺尾段時間拍，因為演員都好進入狀態，我哋好快拍完，大概半個鐘度，山聰同阿瀅只係排咗一次走位就Roll機，兩Take已經搞掂。」

葉念琛又指與山聰及阿瀅合作很愉快：「佢哋好似跳緊探戈咁，默契同配合度非常之高。」

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家寶黑化原因關小美事？

昨晚家寶黑化之謎亦終告解開，被一言Sir逼到埋牆的家寶，欲到前度家明（張馳豪飾）經營的餐廳散心，豈料在「老地方」碰到舊情人與好友小美（陳曉華飾）言談甚歡，原想與家明傾訴的家寶頓時冷了一張臉兼木無表情離開，表情變化之大甚考演技。

備受打擊的家寶，反客為主「狙擊」一言Sir，與好姊妹靜兒「設局」公開一言患腦退化消息，其間更向有所猶豫對錯的靜兒徐徐吐出：「係你教我架嘛，做人唔可以心軟。」

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阿寶終極黑化

終極黑化的阿寶事後刻意走上Office「欣賞」一言Sir「暴走」，似笑非笑地拿著雜誌句句衝著一言Sir：「你冇事呀嘛？」、「你做咩睇醫生呀？邊度唔舒服？」

眉宇間盡是嘲諷，難怪葉念琛預告家寶將比琪琪更加奸！對於家寶黑化，不少網民均認為小美是幕後黑手，認為她明知家明是家寶一生最愛，不應瞞著家寶與男方交往，又謂若家寶知道家明已返回香港，說不定不會嫁給宇少。

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