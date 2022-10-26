【神級演技】影后鮑起靜道歉戲晒流利日文　學日文先學五十音考試分5等級

▲ 鮑起靜在《下流上車族》中晒流利日文。

影后鮑起靜（鮑姐）在昨晚播出的《下流上車族》再獻神級演技，劇情講述「Emma婆婆」鮑起靜為兒子家寶（林景程飾）讀出一段日文道歉信，願意為兒子親自向親家道歉，母子關係和解，更抱在一起齊齊淚崩，場面感人。

當中鮑姐讀出道歉信時晒流利日文，技驚四座，她表示拍攝當日有個幕後日文好叻，於現場教她講，即場教即場演，不過以前都有睇開日劇，所以啲音都係聽慣聽熟，所以好容易學。

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網友大讚鮑姐演技出色，更力推做視后，在香港討論區中網友留言說「嘅演技睇到人人兩行眼淚，論資歷論演技論觀眾緣，鮑姐絕對係今年嘅視后！」、「神級演技,一個人對着電話做戲一幕發揮出超高演技」、「剛剛一次過睇晒頭5集，最好戲嘅，當然係「鮑姐」….睇咗5集，喊咗3次，真係好感動。」

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日本是不少香港人的「家鄉」，而港人從小就在日本文化下薰陶長大，動漫、日劇、日文歌，所以不少港人都對日文產生興趣，不過日文相當難學，要記50音，日本語能力試驗共分N1、N2、N3、N4、N5五個級數，N5最簡單； N1最難。

N4和N5主要檢測考生在課堂上學習的基礎日語的理解程度，N1和N2則檢測考生對日常生活當中廣泛情境下的日語的理解程度。另外，N3是N4、N5邁向N1、N2的過渡級數。



N1能理解在廣泛情境之下所使用之日語

可閱讀話題廣泛之報紙社論、評論等論述性較複雜及較抽象之文章，並能理解其文章結構及內容。

能閱讀各種話題內容較具深度之讀物，並能理解其事情的脈絡及詳細的表達意涵。

在廣泛的情境下，可聽懂常速且連貫之對話、新聞報導及講課，且能充分理解話題走向、內容、人物關係及說話內容之論述結構等，並確實掌握其大意。

N2除日常生活所使用之日語外，亦能大致理解較廣泛情境下之日語

能看懂報紙、雜誌所刊載之各類報導‧解說、簡易評論等主旨明確之文章。

能閱讀一般話題之讀物，並可理解事情的脈絡及其表達意涵。

除日常生活情境外，在大部分的情境中，能聽懂近常速且連貫之對話、新聞報導，亦能理解其話題走向、內容及人物關係，並可掌握其大意。

N3能大致理解日常生活所使用之日語

可看懂日常生活相關內容具體之文章

能掌握報紙標題等之概要資訊

日常生活情境中所接觸難度稍高之文章經換個方式敘述，便可理解其大意。

在日常生活情境中，面對稍接近常速且連貫之對話，經結合談話之具體內容及人物關係等資訊後，便可大致理解。

N4能理解基礎日語

可看懂以基本語彙及漢字描述之貼近日常生活相關話題之文章。

能大致聽懂速度稍慢之日常會話

N5能大致理解基礎日語

能看懂以平假名、片假名或一般日常生活使用之基本漢字所書寫之固定詞句、短文及文章。

在課堂上或周遭等日常生活中常接觸之情境中，如為速度較慢之簡短對話，可從中聽取必要資訊。

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責任編輯：王明芳