【煽惑破壞】涉Telegram煽惑破壞商舖　圖書館助理認罪囚2個月2周

▲ 涉Telegram煽惑破壞商舖，圖書館助理認罪囚2個月2周。（資料圖片）

36歲學校圖書館助理員涉在2019年10月，在通訊平台Telegram上煽惑他人破壞一間商鋪。涉案圖書助理早前於東區裁判法院承認1項煽惑他人犯刑事損壞罪，今（26日）判刑。裁判官判刑時指，本案是透過社交媒體干犯，傳播速度快，另考慮案發至今已相隔3年，對被告及其家人均造成重大壓力，遂被告判監兩個月兩星期。

被告劉梓峰（36歲）報稱任職學校圖書館助理員，被控1項煽惑他人犯刑事損壞罪。代表律師求情時指，本案為單一事件，較同類案件輕微，煽惑內容亦沒有得到廣泛討論。

裁判官判刑時引述辯方求情指，被告因本案失去工作，其家人因本案產生極大壓力，被告妻子或因此出現直腸腫瘤。同時被告被捕後亦表現合作，讓警方登入其電腦。

裁判官指，被告於2019年10月6日曾於Telegram 公開群組中討論「裝修」店舖優品360，該群組在2個月後有逾4,600名成員。裁判官指，本案屬單一煽惑，未有其他方式加重煽惑效果，被告亦只有回應1句，未見有預謀犯案。

裁判官指，涉案店舖的貨物遭受破壞，而涉案煽惑則未有實行，惟本案是透過社交媒體干犯，傳播速度快。裁判官考慮到被告表現合作，案發前奉公守法，重犯機會低，加上案發至今已相隔3年，對被告及其家人均造成重大壓力，遂被告判監兩個月兩星期。

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記者：梁錦麟