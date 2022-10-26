【香港股市】金管局IFC頂最後召集MT廣告　網民：designer無看過大時代

▲ (金管局IG)

金管局昨日（25日）在社交平台IG貼文一張從高空俯視的IFC照片作為背景廣告，寫道「最後召集」，標題則是「投身金融界的起點」，提醒招請「見習經理計劃」將於10月28日截止，但網民則將重點放在貼文的背景圖中的國際金融中心樓頂上，引起網民討論。

IFC（國際金融中心)一直都被網民搞笑稱為「香港著名跳樓地點」，因IFC曾是香港最高的建築，當每次一有股市動盪或公開試放榜的時候，網民都會在討論區寫道「IFC天台見」，意思即「實死冇生」。

貼文引起網民熱議。

我突然想起丁蟹跳樓果一幕

好誠實既海報

好有「大時代」意景，最後收場係……，不得不讚設計者的用心所在

個市日日跌到咁, 影住個天台, 係唔係叫人有心理準備去跳樓呢

丁蟹大召集

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記者：余思嵐