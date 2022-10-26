【薪酬調整】法官及司法人員薪酬上調2.5%　立法會議員本月起加薪約1.7%

▲ 本年度法官及司法人員薪酬會上調2.5%，薪酬調整會追溯至今年4月1日起生效。（經濟日報資料圖片）

特首會同行政會議決定，接納司法人員薪俸及服務條件常務委員會建議，本年度法官及司法人員薪酬會上調2.5%，薪酬調整會追溯至今年4月1日起生效。

政府發言人表示，委員會制訂本年度薪酬調整建議時，秉持維護司法獨立的原則作為商議基礎，並以平衡方法考慮了一籃子因素，以及司法機構的立場。

特首會同行政會議於2008年5月通過的一籃子因素，包括法官與私人執業律師在職責、工作條件和工作量的比較；司法機構招聘和挽留法官及司法人員的情況；海外薪酬安排；以及本港整體經濟狀況等。

另外，政府今日亦向立法會遞交文件透露，立法會議員月薪會由目前103,130元，增至104,880元，即每月加1,750元，加幅約1.7%，新金額由本月1日起生效。

至於立法會主席，由於享有雙倍薪酬，調整後的月薪為209,760元，即每月加3,500元。

在現行機制下，立法會議員的人工會根據丙類消費物價指數變動而調整，按慣例每年10月作出調整

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責任編輯：胡偉明