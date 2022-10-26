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【防疫措施】科大12月起全面取消訪客預先登記　11.5起逢周末開放校園惟要出示疫苗通行證

社會 16:51 2022/10/26

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科大12月起全面取消訪客預先登記。（資料圖片）

香港科技大學今（26日）公布，由11月5日起，周末會開放校園供公眾進入，他們毋須預先登記；至12月1日，將一周7日均開放校園。校方指，公眾出入時仍需出示疫苗通行證。

科大將於11月5日於校內進行開放日，科大副校長（行政）龐鼎全今向科大成員發電郵，指由當日起，逢周末將開放校園供公眾使用；直至12月1日，會全面開放，但公眾人士出入時，仍需要出示疫苗通行證的藍碼或黃碼，除非事先獲批准，否則他們亦不能留校過夜。而進入第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》下的處所，包括餐飲和體育設施前，需要掃瞄安心出行場地二維碼。

龐鼎全提醒，科大成員及訪客要遵守社交距離措施，並保持良好的衛生習慣，校方會繼續監察本港的疫情情況，按需要適當地調整防疫措施。

疫苗通行證實施後，科大要求到訪學校的人士須繼續填表預先登記，並在入校時須出示儲存於「安心出行」的疫苗接種紀錄，或出示醫療豁免證明及檢測結果方准入校。

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記者：黃悅晴

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