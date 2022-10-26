【陳奕迅演唱會】三度加場25場門票全售罄 Eason：我愛大家！ 娛樂 16:37 2022/10/26 分享： 分享： 熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 陳奕迅演唱會門票已全售罄。 陳奕迅《Fear and Dreams》香港演唱會早前公開售票，兩度加場至22場仍爆滿，主辦宣布加開為1月8日及1月13至14日，按Eason要求將七成門票於今天早上10點於城市售票網公開發售。 至下午約3時，主辦機構宣布加場門票再度售罄，即共25場演唱會門票全爆滿，相當厲害。 Eason在社交平台轉發售罄消息，並回應：「老土我都要講：我愛大家！」 最新影片：關楓馨訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【陳奕迅演唱會】Eason香港紅館開騷門票一日售罄 內地粉絲：羨慕香港羨慕到瘋了 12:36 2022/10/07 【陳奕迅演唱會】Eason香港紅館開騷門票一日售罄 內地粉絲：羨慕香港羨慕到瘋了 【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印 康堤中小學讀女拔手球校隊精英 18:00 2022/10/04 【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印 康堤中小學讀女拔手球校隊精英 【陳奕迅演唱會】終極宣布加開3場 開放7成門票下周三公開發售 11:10 2022/10/20 【陳奕迅演唱會】終極宣布加開3場 開放7成門票下周三公開發售 你可能感興趣 【陳奕迅演唱會】Eason香港紅館開騷門票一日售罄 內地粉絲：羨慕香港羨慕到瘋了 12:36 2022/10/07 【陳奕迅演唱會】Eason香港紅館開騷門票一日售罄 內地粉絲：羨慕香港羨慕到瘋了 【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印 康堤中小學讀女拔手球校隊精英 18:00 2022/10/04 【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印 康堤中小學讀女拔手球校隊精英 【陳奕迅演唱會】終極宣布加開3場 開放7成門票下周三公開發售 11:10 2022/10/20 【陳奕迅演唱會】終極宣布加開3場 開放7成門票下周三公開發售 陳奕迅 歌手 演唱會