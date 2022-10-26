  • 25°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 17:23
靚太生活雜誌

會員專區
熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陳奕迅演唱會】三度加場25場門票全售罄　Eason：我愛大家！

娛樂 16:37 2022/10/26

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

陳奕迅演唱會門票已全售罄。

陳奕迅《Fear and Dreams》香港演唱會早前公開售票，兩度加場至22場仍爆滿，主辦宣布加開為1月8日及1月13至14日，按Eason要求將七成門票於今天早上10點於城市售票網公開發售。

至下午約3時，主辦機構宣布加場門票再度售罄，即共25場演唱會門票全爆滿，相當厲害。

Eason在社交平台轉發售罄消息，並回應：「老土我都要講：我愛大家！」

最新影片：關楓馨訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【陳奕迅演唱會】Eason香港紅館開騷門票一日售罄　內地粉絲：羨慕香港羨慕到瘋了
12:36 2022/10/07
【陳奕迅演唱會】Eason香港紅館開騷門票一日售罄　內地粉絲：羨慕香港羨慕到瘋了
【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印　康堤中小學讀女拔手球校隊精英
18:00 2022/10/04
【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印　康堤中小學讀女拔手球校隊精英
【陳奕迅演唱會】終極宣布加開3場　開放7成門票下周三公開發售
11:10 2022/10/20
【陳奕迅演唱會】終極宣布加開3場　開放7成門票下周三公開發售

你可能感興趣

【陳奕迅演唱會】Eason香港紅館開騷門票一日售罄　內地粉絲：羨慕香港羨慕到瘋了
12:36 2022/10/07
【陳奕迅演唱會】Eason香港紅館開騷門票一日售罄　內地粉絲：羨慕香港羨慕到瘋了
【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印　康堤中小學讀女拔手球校隊精英
18:00 2022/10/04
【星二代】陳奕迅18歲女兒如徐濠縈餅印　康堤中小學讀女拔手球校隊精英
【陳奕迅演唱會】終極宣布加開3場　開放7成門票下周三公開發售
11:10 2022/10/20
【陳奕迅演唱會】終極宣布加開3場　開放7成門票下周三公開發售
陳奕迅 歌手 演唱會