【陳奕迅演唱會】三度加場25場門票全售罄　Eason：我愛大家！

▲ 陳奕迅演唱會門票已全售罄。

陳奕迅《Fear and Dreams》香港演唱會早前公開售票，兩度加場至22場仍爆滿，主辦宣布加開為1月8日及1月13至14日，按Eason要求將七成門票於今天早上10點於城市售票網公開發售。

至下午約3時，主辦機構宣布加場門票再度售罄，即共25場演唱會門票全爆滿，相當厲害。

Eason在社交平台轉發售罄消息，並回應：「老土我都要講：我愛大家！」

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