【美人作家】林青霞散文集獲中大雙年獎推薦獎　大美人感恩筆耕遇貴人：寫作令我改變很大

雖然今年7月林青霞位於飛鵝山的豪宅發生3級火警，或者真的「火燒旺地」，有關大美人好消息接踵而來：憑第三本著作《鏡前鏡後》獲得今年「第十六屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎。

而下個月更獲香港大學頒予「名譽社會科學博士」，以表揚其在藝術文化的重大貢獻 ，對此她一貫謙恭態度，並在即將推出的新書《青霞小品》中披露她在寫作路上的心路歷程，坦言幸運地得到好多好朋友扶持，她說：「好多朋友都是我寫作之路上的貴人。」

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這些貴人包括台灣的幸丹妮（送她一套蔣勳的《紅樓夢》有聲書）、作家白先勇、作家胡晴舫、上海賈安宜（張國榮契姐）、新加坡的余雲、香港的趙夏瀛醫生、黃心村(港大教授)、董橋（作家及資深傳媒人）、金聖華（中大翻譯系榮休講座教授）、金耀基（第5任中大校長）和李志清（漫畫家），其中金耀基和李志清更為大美人新書《青霞小品》寫序。

林青霞：「我的第四本書，跟前三本《窗裏窗外》、《雲去雲來》和《鏡前鏡後》有些不同，主要是想着開開自己的玩笑，也希望在苦悶的疫情生活中博君一 笑。因為都是些生活中的小事情、小細節，所以便取名《青霞小品》。」

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其後，更以今年6月於印尼峇里島海上寫的一篇標題為《寫作之路的貴人》的文章作引子，她說：「寫作令我改變很大！我會關注身邊和周圍所有的人、事、物，並投入感情。任何事都可以成為我的寫作材料：女兒的狗狗安樂死，我特別趕回家陪伴她並見證這個過程，我會去查安樂死的資料，了解這個生死歷程，也為女兒和她的寵物留下紀念，寫成一篇文章，名為〈感受〉；我的右眼珠動手術的時候，心裏想的 是可以把整個過程寫進文章裏，所以不覺得手術可怕，後來將這個經歷寫成〈我的右眼珠〉一文……」

記者：黃鑑江