【不顧而去】郭秀雲目擊野豬遭車輾過傷重死亡　涉事司機無減速事後不顧而去

▲ （香港動物報）

動保人士、前藝人郭秀雲周一凌晨目擊有車輛撞倒和輾過野豬後不顧而去，雖然事後她將野豬送往愛護動物協會灣仔中心，惜野豬最後在籠中傷重離世。郭秀雲指，港島區經常有人超速駕駛，導致動物被撞，期望警方嚴正執法；並呼籲市民別邊駕車、邊餵飼野豬，令牠們走出馬路。

郭秀雲向傳媒講述事件，指自己在10月24日凌晨4時許駕車期間，駛至黃泥涌峽道，見到班妻野豬在馬路行走，當時有一輛車未有減速，估計車速達70、80，直接撞向野豬，在傷及野豬後竟直接駛走。

她見到受傷的野豬後腳無法動彈，不停震動，估計牠有內傷骨折，隨即將牠送到愛協總部。據愛協回覆傳媒，受傷野豬傷勢嚴重，送到時在籠內死亡。

郭秀雲指，港島區經常有人超速駕駛，期望警方要嚴厲執法。她續指，曾聽聞有人會邊駕車邊餵野豬，呼籲大眾不要這樣做，以免令野豬會跑出馬路覓食，有機會被車撞。

根據《道路交通條例》，車輛撞到動物，司機須停車，如無停車，可處罰款1萬元和監禁12個月。條例亦訂明，如沒有警務人員或任何有合理理由提出要求的人，提供個人資料，或未有在意外後24小時内報警，可處罰款25,000元及監禁六個月。

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責任編輯：江麗盈