【全日面授】放寬小學全日制家長意見兩極　港媽撐半日面授課︰小朋友無咁大壓力

▲ 教育局放寬小學全日面授課條件，家長意見兩極。

教育局昨日（25日）向全港中小學發通告，放寬小學全日制的條件，全校學生完成兩劑2019冠狀病毒病疫苗的接種率達7成，可申請於12月1日恢復全日面授。不少家長都在社交媒體討論全日授課的利弊，TOPick亦訪問了多位家長，了解他們對小學全日面授的看法，家長意見兩極。

全日面授不用濃縮課程

有家長認為小學全日制猶如「託兒」，半日制下雙職父母難以照顧子女，小朋友亦有可能被父母迫上興趣班。另有意見指，現時課程濃縮在上午的課堂，老師與學生都感到吃力，寧願早日回復全日制。

黃太育有一名就讀小三的兒子，長老有時會上門幫忙照顧，但主力還是由她來照顧兒子。她獲悉有機會恢復全日制上課後，感到興奮又不免擔心。她指兒子上學後自己可以有更多私人時間，但擔心小朋友不適應全日制會覺得辛苦。現時兒子返半日後，下午上興趣班，如回復全日制後時間要再作調動，有需要可能會減少一些。黃太整體上支持全日制上課︰

希望老師唔使將課程考試濃縮，有更多時間跟進學生學習進度。

張太（女兒小三）︰

當然開心啦！終於可以回復正常，唔使將課堂谷晒喺上午，時間充裕好多，又多咗時間同同學仔溝通，回復正常社交。

李生（兒子小一，女兒小五）︰



仔女開學咁耐都未試過喺學校食飯，回復面授課佢哋可以同同學多啲交流，都係一個群體生活體驗。其實好多國家都已經回復正常……

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半天課小朋友壓力大減

另一方面，有家長希望可以維持小學半日制，讓小朋友下午有更多時間做功課及溫書，也有時間休息、自由活動。如果有實體課外活動，他們亦有更多時間參與，以平衡學業及生活，同時減輕學童壓力。

兩孩媽媽Fanny不贊成回復全日制，她有感剛升小的女兒在半日制下適應得不錯，上午上課，下午回家做功課，還有時間參加興趣班及玩耍，學習不會太壓迫。她表示︰

返半日幾好呀，小朋友讀得開心，唔會迫得佢哋太緊，無咁大壓力。

Fanny有一位育有3孩的家長朋友，跟她分享半日制能教上全個課程，子女成績反而比以前好，而且讀得沒那麼辛苦。她也有感教做功課、陪溫書少了勞氣，對家長及孩子身心均較健康。

至於育有一對子女的李太仍擔心疫情，其長子就讀小四，幼女就讀K3，她表示：

疫情仲咁嚴重，阿仔間學校隔日就有人中，返全日咪好危險。

李太更指，因為已為兒子安排好補習，如果恢復全日制，兒子返學回家再做功課一定做到好夜︰

依家放學食埋lunch，休息半小時再做功課，之後再補習，日日都搞到7、8點。全日制咪起碼搞到10點、11點，小朋友第二日返學邊有精神。

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記者︰駱秀玲