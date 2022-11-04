【牛奶點樣揀】「放牧牛奶」更天然 產地同樣重要！

市面上的牛奶和牛奶飲品有很多種，不少人以一日喝一杯牛奶為維持健康的妙法，因為牛奶含有多種營養，例如是蛋白質、鈣、磷、維他命B2、B12等。這些營養素對健康有莫大益處，每日飲用更支持抵抗力。市面上的牛奶產地五花八門，原來選擇香滑美味又有營養的牛奶都有很大學問，牛奶的產地、乳牛的生長環境及牛奶成分都相當重要。到底哪裡才是優質的出產地？怎樣才算優質的牛奶？

來自荷蘭農場的牛奶質素高

要選質素好的，當然是要選以素有農場之鄉美譽的荷蘭牛奶，當中最聞名的是放牧牛奶！荷蘭農場出產的牛奶值得信賴，除了因為荷蘭既有美麗的森林與湖泊，又有遼闊盎綠的草原，是乳牛生長的理想地外，還因為放牧牛能在一望無際的草原上走動，其體格自然更強壯，所產出的放牧牛奶就自然優質。

▲ 荷蘭既有美麗的森林與湖泊，又有遼闊盎綠的草原，是孕育名種乳牛健康成長的理想地。

甚麼是放牧牛奶？

放牧牛的生長環境、食物、體格都比長期圈養的乳牛更為優勝，以接近天然的飼養方式放牧，其產出的牛奶更為優質。子母®的放牧牛在優質的環境生活，每年至少約有120天、每日6小時可以在廣闊的草原上自由奔跑，享受陽光。放牧牛不單能盡情吸收來自太陽的維他命D，更能品嚐自然生長的鮮嫩青草，享用清澈的水源；又可在潔淨的土地上伸展，生活在自然舒適的環境中，心情自然更舒暢，故此所生產的放牧牛奶定當香滑，更有鮮味。

▲ 放牧牛每年至少約有120天、每日6小時在廣闊的草原上自由奔跑。

放牧牛奶的鮮味及營養 由荷蘭草原直送到你手

子母®最近推出全新的天然純牧®全脂牛奶及半脫脂牛奶，以100%新鮮放牧牛奶製造，所選用的放牧牛奶源自荷蘭，在國際食品安全標準下及經嚴密監控整個生產過程，確保放牧牛奶品質及安全。放牧牛奶當中的重要營養素，蘊含優質乳蛋白及鈣質有助發展肌肉及骨骼，子母®將放牧牛奶的鮮味及營養，從荷蘭草原直送到你手，助你及家人健康成長，每日一杯能增添活力，讓你及家人擁有更強健的體魄！

▲ 子母®天然純牧®全脂及半脫脂牛奶含有優質乳蛋白及鈣質，有助發展肌肉及骨骼，助你及家人健康成長，增添活力！

無添加劑 純淨健康

牛奶中的營養及乳牛的生長環境值得關注，更重要的是子母®天然純牧®全脂牛奶及半脫脂牛奶無食物添加劑，亦不含基因改造成分，天然、純淨，又健康，是每日飲用牛奶的好選擇！

全新的子母®天然純牧®放牧牛奶，更分為全脂牛奶及半脫脂牛奶兩種，能照顧大家的不同飲食需要，十分貼心。想與家人擁有更健康更有活力的生活？立即就到指定百佳超級市場、TASTE及FUSION的冷凍櫃選購！

(特約)