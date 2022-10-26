【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節

▲ 張繼聰分享跟「鏡仔」合作點滴。

ViuTV劇集《季前賽》除集結MIRROR成員姜濤、呂爵安、陳卓賢及邱士縉參演外，張繼聰於劇裡飾演籃球教練一角，也是阿聰首次參演ViuTV的劇集。

張繼聰接受TOPick專訪，對於跟一眾新世代演員合作，彼此全沒隔膜，更跟同屬籃球狂熱份子姜濤切磋球技。

眼見MIRROR成名後同時面對不少輿論壓力，阿聰這位過來人為眾鏡仔作「心理輔導」說：「叫他們千祈唔好亂諗歪。」

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▲ （陳慧安攝）

與時並進

張繼聰在《季前賽》所演的「喪波」本為籃球健將，因一次受傷而放棄打籃球，機緣巧合下擔任「阿孝」（姜濤飾）為首的籃球隊教練。

本身為籃球健將的阿聰中學時已加入校隊，可說是籃球狂熱者，他憶述：「即使10年前都依然對籃球很瘋狂，經常去參加比賽，比賽前每朝早要射中100球三分波才去開工，輸波又會返家諗成晚，以前打到裂筋骨都繼續練波，對籃球真的很認真。」

劇集開拍前，一眾演員跟著名籃球員「阿灰」練波，阿聰謂可趁機調整球技：「打波的方法都要與時並進，可以學習現今的打法，某些技巧都更新了。」

▲ 張繼聰為籃球狂熱份子。（取自instagram）

球技要更新，思想也要進步，對於跟MIRROR和ERROR成員一班年青偶像合作，對阿聰而然是有所得著。

他表示：「我幾喜歡聽他們傾偈或者會一齊傾，其實跟他們幾談得來，始終我的經歷比他們多，我都想了解下現今年青人的想法，究竟他們如何對待自己的事業呢？覺得這樣幾好，人若不更新的話，不接觸下新一代很易會脫節，就會變成老屎忽。」

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與鏡仔零代溝

當不用埋位時，阿聰跟姜濤、Edan和193等切磋下球技，感覺開心，他說：「我跟姜濤常常鬥『射Key』或者『一打一』，大家都是籃球痴，之前跟他一起去維圓打波，在球場上他的爭勝心很強，所以我們是惺惺相惜，打波時都十分認真。」

由於姜濤性格較含蓄內歛，故起初話題不多，二人靠講籃球經打開隔膜，「他年紀比較輕，加上現在事業發展成功，很多時候都會自我保護，這是很正常。記得某一次跟他一打一練波，他真的很認真，直情想『𡁻』我，看出他花好多功夫打籃球。」

回想與姜濤鬥波，阿聰笑說：「我跟姜濤說得最多trash talk，不停互串以心理戰術來干擾對方，例如：『做咩呀？無力呀。』」

雖然年紀相距廿載，阿聰跟姜濤和Ian沒有代溝，戲外不時聊天交流，阿聰擔心他們不懂舒壓，他說：「我都經歷過廿幾歲初入行那條路，其實做這行有好多難處和面對不少壓力，外間人不會明白，雖然他們發展得很成功，但都面對很多壓力，承受很多痛苦與代價而不為人知。」

▲ （陳慧安攝）

打波減壓

阿聰坦言會從旁開導一眾「鏡仔」，十足一個大哥哥：「我會擔心他們有無甚麼想不通，叫他們記緊別諗歪一面或者給予自己壓力，收工後要開心，保持愉快心情，否則難以在這行生存，好似心理輔導員，尤其姜濤會傾多一點。」

他指，打波是減壓良方：「那麼健康的運動也不做？我說使乜理其他人，做自己喜歡的事。」

MIRROR短短兩年間已成人氣男團，12子面對的壓力也不少，阿聰十分佩服他們：「已經好叻，在他們這種年紀時我都未擁有自己的事業，只是剛好演藝學院畢業，但他們已經做了好多野，心態上要面對好多事，作為表演者的技藝也不錯。」

早年張繼聰便面對一大堆負評，他視這些為一種磨練：「廿幾歲時大家集體訓練我，對我來說是好事，令我早一點去經歷，廿幾歲就經歷過，你看現在幾開心！現今年輕一輩要面對討論區的評語，所以我都好著緊他們，叫他們別看不開。」

▲ 張繼聰大仔張瞻已經15歲。（取自instagram）

「放風爭」方式教導兒子

說起打籃球，阿聰會跟15歲大仔張瞻會一齊打波：「他會拉一些好叻的同學跟我比拼，我都照樣贏了他們，結果在學校一傳十，十傳百下，某日Call了十幾個同學仔跟我打，也是一個不錯的親子活動。」

大仔張瞻現正處於青春期，阿聰以「放風爭」方式教導兒子：「某時候要『放』，但行得太遠又要收番回來，所以溝通都好重要，要了解下兒子在做甚麼，都要花心機吧，要讓仔女明白我們都好著緊，否則他覺得不需要跟你分享，慢慢就會疏遠。」

至於兒子可有少男心事分享？他笑說：「我個仔好含蓄，是偶像派，撬極把口都唔講。」

但阿聰會鼓勵兒子跟異性相處下，他說：「正常社交或者對異性有興趣是很平常，而談戀愛學到的東西是我教不到他，我經常提他要對自己負責任，懂得照顧自己和別人，只說沒有用，將來拍拖被女友嫌時就會學懂。」

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阿聰支持年青人

成為古天樂公司旗下藝人後，張繼聰主力向電影圈發展，今年更憑電影《窄路微塵》角遂金馬獎最佳男主角，阿聰謂這已很滿足：「獎項跟你的表現不一定成正比，甚至成為無形壓力，所以我從來不去想控制不到的事。我反而享受跟對手研究劇本，如何演繹得好一點？這些是錢買不到的快樂，其他名銜會被人拿走、過期或者一時一樣，今日當你係寶，明天可當你垃圾。」

同片的袁澧林得知獲提名金馬影后，帶淚感謝張繼聰引薦她做女主角，他大讚這後輩很愛演戲，有信心她可演繹母親角色，故主動向電影公司推薦。

張繼聰指出：「我覺得做演員心中要有一種『缺』，人生不時常常有著這心態，去到某階段你會失去了，演員一定要這種『缺』，才有那種飢餓感、那團火和一直想向前走。」

至於自己，阿聰坦言依然有這團火：「可能去到50歲，很多角色也演過兼生活好穩定，你沒有那份『缺』，就不會夠薑為角色減30磅，進入角色至情緒崩潰邊緣，因為試過嚇怕了，至今我依然有這份『缺』，我認識不少年青人也有這種心態。」

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記者：游艾維

