【最新疫情】今多5,403宗確診　本港首現BA.2.75.2本地個案

▲ （林宇翔攝）

衞生防護中心今（25日）公布，新增5,403宗確診，包括5,015宗本地感染及388宗輸入；另多7人離世。本港首次出現BA.2.75.2亞系本地個案，涉及一名76歲女子，居於元朗，已接種兩劑疫苗。

388宗輸入個案中，217宗涉及機場檢測樣本、121宗涉及第一至三日樣本，餘下50宗涉及第四至七日樣本。

院舍新增7宗個案，包括4間安老院舍的4名院友及2名工作人員，16名院友列為密切接觸者；及1間殘疾人士院舍的1名院友，致6名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

東華三院莫黃鳳儀安老院

仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院

又一村老人中心有限公司

山雲居護老院有限公司

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

鄰舍輔導會友愛展能中心暨宿舍

學校共增696宗陽性個案，涉576名學生和120名教職員，分別來自492間學校；有10間學校共10班需暫停面授課7日。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.2%及91.7%。衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現169宗XBB、六宗XBD、六宗BA.2.75.2、五宗BA.4.6、11宗BF.7及15宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現五宗XBD、一宗BA.2.75.2及三宗BQ.1.1亞系個案。

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責任編輯：李榮忠