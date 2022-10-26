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【免針紙案】政府宣告7名醫生所發免針紙無效　下月9日實行

社會 17:17 2022/10/26

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醫務衞生局局長盧寵茂。 （陳靜儀攝）

政府今日（26日）公布，醫務衞生局局長根據經修訂後的《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599章，附屬法例L）（《規例》）第17B(1)條，分別宣告由附件所列的7名註冊醫生所發出的全部新冠疫苗接種醫學豁免證明書（豁免證明書）失效。

上述失效宣告將於11月9日生效，屆時該等醫生過往發出的豁免證明書將不得再用以符合「疫苗通行證」規定。同時，該7名註冊醫生在上述失效宣告作出後發出的任何豁免證明書，亦不可用以符合「疫苗通行證」規定。

政府表示，在作出宣告前，醫務衞生局局長已根據《規例》考慮所有相關因素，包括但不限於

  • 「疫苗通行證」制度出現紕漏或其穩健性受損而可能造成的不良後果；有合理理由懷疑有關註冊醫生在發出任何一份豁免證明書前沒有為病人進行臨床評估
  • 該醫生在特定時間內發出豁免證明書的數量、模式和方式

經考慮上述因素後，基於現有資料及紀錄，醫務衞生局局長認為，使有關7名註冊醫生所發出的全部豁免證明書，就施行「疫苗通行證」制度而言不再有效，屬符合公眾利益之舉。

根據《規例》，該7名註冊醫生可在11月1日或之前，向醫務衞生局局長作出書面申述，解釋何以不應作出有關整體失效宣告。醫務衞生局局長保留權利不考慮在期限屆滿後才收到的書面申述。

根據醫健通紀錄，該7名註冊醫生合共發出的豁免證明書，現時有接近20,000張仍在有效期內，佔所有仍然有效的豁免證明書超過一半。

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責任編輯：李榮忠

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