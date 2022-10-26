【3區污水陽性】涉將軍澳康盛花園及九龍城永安臺等　港府派11萬個快測包

▲ 康盛花園。(資料圖片)

政府今日（26日）表示，西貢、九龍城及北區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



西貢區 — 康盛花園、金寶閣、兆日大樓、萬宜灣新村及沙咀新村

九龍城區 — 樂民新村、永安臺、嘉輝臺、賀龍居及俊民苑

北區 — 粉嶺大塘湖、孔嶺、布吉仔、新圍村松苑、橫山腳新村、白田新村、馬尾下、馬料水、龍躍頭及覲龍村；彩園邨及新豐路附近一帶住宅（按附件）



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐