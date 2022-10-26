  • 25°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 17:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3區污水陽性】涉將軍澳康盛花園及九龍城永安臺等　港府派11萬個快測包

社會 17:20 2022/10/26

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

康盛花園。(資料圖片)

政府今日（26日）表示，西貢、九龍城及北區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
西貢區 — 康盛花園、金寶閣、兆日大樓、萬宜灣新村及沙咀新村

九龍城區 — 樂民新村、永安臺、嘉輝臺、賀龍居及俊民苑

北區 — 粉嶺大塘湖、孔嶺、布吉仔、新圍村松苑、橫山腳新村、白田新村、馬尾下、馬料水、龍躍頭及覲龍村；彩園邨及新豐路附近一帶住宅（按附件

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【何文田塌樹事件】康文署覆檢清3朽木　為巴富街22棵樹樹冠清理及縮減等風險緩減措施
今日 15:49
【何文田塌樹事件】康文署覆檢清3朽木　為巴富街22棵樹樹冠清理及縮減等風險緩減措施
【防止賄賂】涉贈近萬元智能電話予機電署工程師　廉署起訴註冊承辦商
今日 15:57
【防止賄賂】涉贈近萬元智能電話予機電署工程師　廉署起訴註冊承辦商
【香港股市】金管局IFC頂最後召集MT廣告　網民：designer無看過大時代
今日 17:04
【香港股市】金管局IFC頂最後召集MT廣告　網民：designer無看過大時代

你可能感興趣

【何文田塌樹事件】康文署覆檢清3朽木　為巴富街22棵樹樹冠清理及縮減等風險緩減措施
今日 15:49
【何文田塌樹事件】康文署覆檢清3朽木　為巴富街22棵樹樹冠清理及縮減等風險緩減措施
【防止賄賂】涉贈近萬元智能電話予機電署工程師　廉署起訴註冊承辦商
今日 15:57
【防止賄賂】涉贈近萬元智能電話予機電署工程師　廉署起訴註冊承辦商
【香港股市】金管局IFC頂最後召集MT廣告　網民：designer無看過大時代
今日 17:04
【香港股市】金管局IFC頂最後召集MT廣告　網民：designer無看過大時代
衞生防護中心 衞生署 粉嶺 康盛花園 九龍城 西貢 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】結婚兩年僅行房10次 性治療師揭丈夫冷淡背後只因太愛妻子
11:34 2022/10/25
【兩性關係】結婚兩年僅行房10次 性治療師揭丈夫冷淡背後只因太愛妻子
【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情
今日 11:27
【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情
【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」
今日 10:06
【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」