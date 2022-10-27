【泰國旅遊】泰國布吉最大水上樂園新登場　神話主題激玩550米最長滑水梯【內附連結】

▲ 泰國布吉全新水上樂園Andamanda Phuket於今年才開業，真正新鮮滾熱辣，規模更是全布吉最大，佔地10萬平方米、共25個玩意。

出入境檢疫「放監」，有無想過去布吉享受陽光與海灘兼瘋狂玩水作樂？這個全新的水上樂園Andamanda Phuket於今年才開業，真正新鮮滾熱辣，規模更是全布吉最大，佔地10萬平方米、共25個玩意，是重訪布吉必去的旅遊景點！

布吉是疫情期間較早開關的地方，在去年已開始接待海外旅客，自泰國於10月1日起正式解除所有防疫措施，飛往當地亦較簡單方便。記者在布吉未看到有很多香港旅客，但市面上幾乎已回復正常，水上樂園中也充滿熱鬧氣氛，重拾久違了兩年的歡樂。

泰國神話主題

Andamanda Phuket名字取自布吉所在的安達曼海，其設計靈感亦是源自這片海洋及島嶼的傳說和神話。位於鄰近布吉市的Kathu地區，從芭東海灘前往只需20分鐘左右。佔地10萬平方米，是當地最大型的水上樂園，最多可容納4,500名人士入場，最適合喜歡刺激的大小朋友挑戰膽量。

全個園區共分為5大主題區，裝修及設計充滿泰國風情，四處可見泰式傳統建築、宮殿、水上市場，甚至有佛像、布吉最有代表性的占士邦島巨石柱等，都一一忠實呈現，讓人猶如置身在昔日的幻想世界當中，甚有氣氛。

▲ Andamanda Phuket 為布吉大熱水上樂園，有 25 個玩意，玩足一天也玩不完。（張頌婷攝）

入口處的The Pearl Palace，有齊更衣室及沖身處、儲物櫃、毛巾租借處及商店，可說是一應俱全，即使沒有帶齊裝備也可以即場購買。穿過宮殿後，還有一條藍色巨龍雕像The Great Nagon讓人打卡。

550米最長滑梯

樂園有3大必玩設施，當中包括位於Emerald Forest的Angel's Slides，是全泰國最長的滑水梯，長度足有550米，兼且是可供雙人遊玩的雙滑梯，孖住玩刺激度更高！首先要走上高塔，坐上可供兩人前後坐的水泡，一滑下去就急墜6米，之後有多達3至4次段V形急降後攀升，又可感受被巨型水柱急流推前的快感，550米圍繞整個園區，值得一玩再玩！

▲ Angel's Slides 長度有 550 米，以佛像作設計，整條滑水道連綿起伏，超好玩！（張頌婷攝）

另一超刺激玩意是位於Naga Jungle的三合一滑水梯，走上高空平台後，有走入密封艙的「沖廁」滑梯Cobra Curls及Dragon's Drop，以及充滿離心力的Garuda Soars。這一系列滑梯其實跟香港水上樂園的相似，還有五彩天梯、大大小小的滑水梯、人造衝浪FlowRider等，同樣刺激好玩，而且暫時遊人不多，不用排長龍就玩到。

最大浪池漂流河

如果怕太激，The Great Andaman區的10,000平方米的人造浪池，為泰南地區最大型，更會捲起最高3米的巨浪，可借用水泡在水上隨浪漂浮，感受巨浪滔天的氣勢！另一個必玩的Eagle Flyer，則可6人坐在大水泡中，經過一連串的急彎及急降，再用衝力衝上近乎垂直的U形滑坡上，然後衝回平地，離心力極高。

▲ 全泰南最大型人造浪池，不時掀起陣陣巨浪，旁邊更有仿製「占士邦石」可供打卡。（張頌婷攝）

而樂園另一亮點為全長550米的漂流河Rolling Ripples，為東南亞區最長，遊客可坐在水泡上，慢慢悠閒漂浮，遊勻整個Coral World園區。超過5,300平方米的兒童專區，有多條迷你滑梯、遊樂場、大水桶等玩意，而且分成多區，適合不同年齡的兒童玩水，非常貼心。

樂園有大量餐飲設施，The Village餐廳仿照泰國傳統水上市場設計，另一個Tropical Beach Restaurant則是供應多國美食的廣場，難得食物味道不俗，而且性價比高。Andamanda Phuket門票可加300銖（約62港元）包交通，在各區都能上車直達，設施好玩而且新淨企理，如果只揀一個水上樂園去，這是必然之選。

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Andamanda Phuket

地址：333/3 Moo 1, Tambon Kathu, Amphur Kathu, Phuket

電話：+66-076-646-777

開放時間：10am-7pm

票價：成人1,500銖（約308港元）

小童1,000銖（約205港元）

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旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1港元約兌4.9泰銖

機票： 國泰航空每日有航班直飛曼谷，票價由3,190港元起。現時更推出「輕便」、「標準」及「彈性」3款全新經濟艙票價選項，可自選額外寄艙行李、預選座位、提升客艙級別及靈活安排行程。

鳴謝： 泰國政府旅遊局（香港）、國泰航空、曼谷航空

網址：www.AmazingThailand.hk

記者：張頌婷