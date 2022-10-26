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【非法集結】涉中環參與非法集結及拒捕　乒乓球教練准保釋候訊

社會 17:23 2022/10/26

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（資料圖片）

28歲乒乓球教練涉於2019年10月中於中環一帶參與非法集結，以及抗拒4名在正當執行職務的警員，事隔3年被控1項非法集結罪，以及3項抗拒在正當執行職務的警務人員罪。案件今（26日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至12月12日再訊，以待辯方索取法律意見及文件，其間被告准以現金2萬元保釋。

被告吳綽熙（28歲），報稱乒乓球教練，被控1項非法集結罪，以及3項抗拒在正當執行職務的警務人員罪。控罪指，被告於2019年10月14日，在中環龍和道、民耀街與民祥街交界與其他不知名人士參與非法集結，以及中環郵政總局外抗拒在正當執行職務的警務人員，即警員李惠康、張曉鋒及黃富豪。

被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待索取法律意見及文件，另申請保釋。控方不反對保釋申請，裁判官遂將案件押後至12月12日再訊，其間被告准以現金2萬元保釋，不得離港，須交出旅遊證件，居於報稱住址及每周到警署報到1次。

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記者：梁錦麟

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