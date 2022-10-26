【食用安全】港女淘$6藥膏用兩次濕疹止痕退印 　衞生署揭含禁藥曾籲停用

都市人飽受濕疹困擾，一名女網友日前在網上分享一支於淘寶上購買的止痕藥膏，稱使用兩次後濕疹即止痕退印，效果非常顯著。可是有一款包裝相似，名字類同的止痕藥膏曾被香港衞生署揭發含有「禁藥」，呼籲市民停用。

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該名網民在Facebook群組「淘寶開心share」發帖，指自己一至兩個月前起頸部出現疑似濕疹的症狀，除了影響外觀外還痕癢難忍。而最近的天氣變化更令她的情況愈發嚴重，「我直頭痕到打紅咗自己條頸」。

後經朋友介紹於淘寶購入了「藏葯癬毒王草本乳膏」治濕疹止痕。事主亦抱著「半信半疑」的態度，擔心購買了來歷不明的藥膏，但見朋友用後「力推」，遂購入一試。

她更續指，一到貨便立刻開始「試用」，直言塗抹患處有輕微刺痛感，但未幾便止痕。然後於晚上洗澡後再多使用一次，翌日起床患處已無痕癢感，就連紅印也退卻了六、七成。但她卻表示，

當然我自己都唔建議咁啦，但急救係幾唔錯。我明白痕嗰種辛苦，所以希望對你（網友）有用。

翻查相關銷售網站，該款藥膏6支優惠價只售30元人民幣（約32港元），平均每支只售6.4港元。介紹指藥膏由多種「草本植物萃取」，包括蘆薈、苦參、白蘚皮地膚子等，聲稱安全無刺激，可快速止痕，不過網站並未詳列藥膏成分、效用及使用注意事項。

帖子一出便引來網民的熱議，部分網民亦指該款藥膏止痕功效顯著，但有部分網民提醒事主該款藥膏或含類固醇，而且未在港註冊銷售及使用，需要「慎用」。而事主亦直言「我見唔痕，都即stop（停止），唔敢長用。」

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翻查資料，本港衞生署曾發出公告，呼籲市民切勿購買或使用同名且包裝相近的一款「藏葯癬毒王草本乳膏」，以及另一款「七毒藏王膏」的外用產品，因兩款產品含有未標示受管制的藥物成分。而且指明「藏葯癬毒王草本乳膏」當中含有類固醇成分，籲市民停用。

衞生署指政府化驗所的檢驗結果顯示，產品的樣本含有未標示《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下第1部毒藥。「藏葯癬毒王草本乳膏」發現含有「丙酸氯倍他索」、「咪康唑」及「酮康唑」；而「七毒藏王膏」則含有「咪康唑」及「酮康唑」。

「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇物質，不當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。含有「丙酸氯倍他索」的產品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

市民不應購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

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責任編輯：羅嘉欣