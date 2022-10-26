  • 24°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 19:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】港女淘$6藥膏用兩次濕疹止痕退印 　衞生署揭含禁藥曾籲停用

食用安全 17:50 2022/10/26

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

都市人飽受濕疹困擾，一名女網友日前在網上分享一支於淘寶上購買的止痕藥膏，稱使用兩次後濕疹即止痕退印，效果非常顯著。可是有一款包裝相似，名字類同的止痕藥膏曾被香港衞生署揭發含有「禁藥」，呼籲市民停用。

最新影片：

該名網民在Facebook群組「淘寶開心share」發帖，指自己一至兩個月前起頸部出現疑似濕疹的症狀，除了影響外觀外還痕癢難忍。而最近的天氣變化更令她的情況愈發嚴重，「我直頭痕到打紅咗自己條頸」。

後經朋友介紹於淘寶購入了「藏葯癬毒王草本乳膏」治濕疹止痕。事主亦抱著「半信半疑」的態度，擔心購買了來歷不明的藥膏，但見朋友用後「力推」，遂購入一試。

她更續指，一到貨便立刻開始「試用」，直言塗抹患處有輕微刺痛感，但未幾便止痕。然後於晚上洗澡後再多使用一次，翌日起床患處已無痕癢感，就連紅印也退卻了六、七成。但她卻表示，

當然我自己都唔建議咁啦，但急救係幾唔錯。我明白痕嗰種辛苦，所以希望對你（網友）有用。

翻查相關銷售網站，該款藥膏6支優惠價只售30元人民幣（約32港元），平均每支只售6.4港元。介紹指藥膏由多種「草本植物萃取」，包括蘆薈、苦參、白蘚皮地膚子等，聲稱安全無刺激，可快速止痕，不過網站並未詳列藥膏成分、效用及使用注意事項。

帖子一出便引來網民的熱議，部分網民亦指該款藥膏止痕功效顯著，但有部分網民提醒事主該款藥膏或含類固醇，而且未在港註冊銷售及使用，需要「慎用」。而事主亦直言「我見唔痕，都即stop（停止），唔敢長用。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

翻查資料，本港衞生署曾發出公告，呼籲市民切勿購買或使用同名且包裝相近的一款「藏葯癬毒王草本乳膏」，以及另一款「七毒藏王膏」的外用產品，因兩款產品含有未標示受管制的藥物成分。而且指明「藏葯癬毒王草本乳膏」當中含有類固醇成分，籲市民停用。

衞生署指政府化驗所的檢驗結果顯示，產品的樣本含有未標示《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下第1部毒藥。「藏葯癬毒王草本乳膏」發現含有「丙酸氯倍他索」、「咪康唑」及「酮康唑」；而「七毒藏王膏」則含有「咪康唑」及「酮康唑」。

「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇物質，不當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。含有「丙酸氯倍他索」的產品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

市民不應購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

濕疹病人見曙光 生物製劑藥物 走出惡性循環
11:20 2022/10/17
濕疹病人見曙光 生物製劑藥物 走出惡性循環
濕疹嚴重至床單染紅 注射針劑助病人重生
14:00 2022/10/24
濕疹嚴重至床單染紅 注射針劑助病人重生
【生蛇】港男頭皮出紅疹揭「生蛇」　醫生：把握治療黃金72小時
17:33 2022/10/18
【生蛇】港男頭皮出紅疹揭「生蛇」　醫生：把握治療黃金72小時

你可能感興趣

濕疹病人見曙光 生物製劑藥物 走出惡性循環
11:20 2022/10/17
濕疹病人見曙光 生物製劑藥物 走出惡性循環
濕疹嚴重至床單染紅 注射針劑助病人重生
14:00 2022/10/24
濕疹嚴重至床單染紅 注射針劑助病人重生
【生蛇】港男頭皮出紅疹揭「生蛇」　醫生：把握治療黃金72小時
17:33 2022/10/18
【生蛇】港男頭皮出紅疹揭「生蛇」　醫生：把握治療黃金72小時
健康問題 食用安全 網絡熱話 皮膚發炎 皮膚痕癢 皮膚病 藥房 藥物種類及名稱

最高瀏覽

【兩性關係】結婚兩年僅行房10次 性治療師揭丈夫冷淡背後只因太愛妻子
11:34 2022/10/25
【兩性關係】結婚兩年僅行房10次 性治療師揭丈夫冷淡背後只因太愛妻子
【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情
今日 11:27
【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情
【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」
今日 10:06
【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」