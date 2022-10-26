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【追加撥款】政府向立法會尋求追加351億元額外撥款　哪個部門超支最多？

政治 18:47 2022/10/26

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【追加撥款】政府向立法會追加351億元撥款 　（資料圖片）

政府向立法會尋求追加撥款351億元，以應付上個財政年度的開支。追加撥款草案將於本周五刊憲，下星期三在立法會首讀。

政府向立法會提交的文件顯示，須追加撥款的部門包括：懲教署，渠務署、食物及衞生局、政務司司長辦公室及財政司司長辦公室、商務及經濟發展局(工商及旅遊科)、香港電台。其中，追加最多撥款的是政務司司長辦公室及財政司司長辦公室，合共逾268億元，原因為注資防疫抗疫基金的額外現金流。

食物及衞生局需追加約16億元，以支付社區檢測中心及流動採樣站延續運作的費用。

另外，商務及經濟發展局則追加近2億9千萬元，用以承擔海洋公園非經常開支撥款，及提升香港濕地公園設施。政府亦追撥向創新及科技基金及獎券基金注資的62億。

至於懲教署及香港電台，就分別為落實紀律部隊職系架構檢討，以及報道和直播國際與全國體育活動，各追加撥款約3700萬及780萬元。

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責任編輯：趙居逸

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