【星二代尖子】英國AL考4A*回流讀港大醫科　森美憂兒子壓力大︰由朝到晚讀書

▲ 森美大仔梁曦樂回流升讀香港大學醫學系，立志成為一名醫生，森美非常高興兒子找到人生方向。

中大畢業的商台DJ森美與太太陳雅嫻育有一子一女，同為高材生，19歲大仔梁曦樂去年在英國A-Level更考獲4科A*佳績，最後選擇回流返港入讀香港大學醫學系。今年升讀Year 2的曦樂日前更與森美父子檔擔任港大一個晚宴司儀，表現絕不遜於爸爸。

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無綫商務營運總經理蕭世和日前出席港大教授梁卓偉告別港大的講座活動，分享了森美兩父子首次同台做司儀的畫面，兩父子齊齊穿上黑色西裝打煲呔，曦樂在台上演講時，站在身旁的森美面露欣慰笑容，對兒子的表現相當滿意。森美事前都有教兒子怎樣說話，幫助他熟習，尤其是講中文的流暢度，認為囝囝可以再自然一點，但他讚揚囝囝講英文比他更好。

▲ 森美兩父子首次同台擔任港大一個晚宴司儀。（受訪者提供相片）

曦樂在英國先後入讀得獎寄宿學校布萊頓學校（Brighton College）及協和學院（Concord College），歷年有不少畢業生考入牛津、劍橋。曦樂自赴英讀書後成績大躍進，愛上了讀書及增加自信心，在英國會考GCSE勇奪11科A*，再於A Level考獲4A*佳績，最後曦樂選擇返港讀醫。

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安排暑期工助兒子尋升學方向

森美接受TOPick訪問談及兒子的決定，他指曦樂從小到大都是聖若翰教傷隊一員，很喜歡去幫人、做急救，所以多年前森美曾提議他可以考慮做醫生，想不到兒子真的朝著這個方向走。曦樂在英國讀書時，對生物化學（Biochemistry）、藥物等科產生興趣，森美得悉兒子有意讀醫科時，便為他做了兩件事，幫助他做決定。

我由他自行選擇喜歡的科目，得知他想讀Biochemistry後，我首先找了一所實驗室讓他做暑期工，做實驗室助理，幫手做實驗及為研究做預備等；另外我找了一位醫生幫忙，讓他在診所工作一個多星期，讓他分別了解一所實驗室及醫生的工作。

▲ 森美坦言沒有再為兒子計劃將來，由他自己決定每一步、做好每一年。（湯致遠攝）

心痛兒子功課忙壓力大

曦樂做過兩邊工作之後，發覺對醫生的工作比較有興趣，因此決定讀醫科。曦樂同時考入了英國醫學院，但考慮到英國讀醫學費昂貴，加上畢業後會留在當地執業未必返香港，反而在港讀書仍可選擇，故最後決定回流入讀港大醫科。森美指兒子現時學業上都頗吃力，一整天都在讀書，有感他讀書壓力頗大。

我很開心他找到自己的喜歡做的事，同時間我都有擔心，因為這條路好辛苦，要好勤力、花好多時間讀書。他現在由朝到晚讀書，放假又讀書，只有暑假一兩個月比較空閒，整體上都很忙碌。我做爸爸的見到兒子讀書吃力、功課壓力大，心裡都會戥他辛苦。

正就讀Year 2的曦樂為了從醫努力讀書，至於將來想留港或到外國執業，他仍未有計劃，但有考慮過多一兩年再去英國讀碩士。森美坦言仔大仔世界，沒有再為他的將來計劃，由他自己決定每一步、做好每一年，做爸爸的惟有盡量支持他，「現在可以經常見到他，我們一家人已經好開心。」

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記者︰林綺玲