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【老牌旅行社】康泰旅行社被指不敵疫情面臨清盤　發言人澄清現時沒清盤

社會 17:51 2022/10/26

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（資料圖片）

在港創立逾半世紀的康泰旅行社，被指下周將面臨清盤。康泰旅行社發言人回覆澄清，現時無清盤計劃，並稱現時難以支持全面營運，希望以節省成本為考量，暫時只有用最小化成本營運，保留實力，直至全面通關為止。

網上有報道指康泰旅行社面臨清盤，另有旅遊社交平台專頁發文指康泰不敵疫情，全線分店已暫停營業，電話無人接聽。康泰回覆澄清，現時沒有清盤，也無清盤計劃。

康泰在回覆中指，過去兩年多，旅遊業猶如進入看不到盡頭的黑暗隧道，前線領隊，以致內部員工在零收入的情況下，有人轉行，有人兼職，短時間內均難以復工，加上現時出境旅客以自由行居多，實難以支持全面營運。因此，公司以及門市暫時未能如常運作，並希望以節省成本為考量，暫時只有用最小化成本營運，保留實力，直至全面通關為止。

康泰亦提到，疫情初期隨即開拓網購平台HT Mall，成全港首間旅行社成功轉型的最佳例子，其後重啟本地遊等業務，至上月政府宣佈「0+3」入境檢疫政策模式，無疑對外遊業帶來一點曙光。

康泰旅行社在1966年由黃士心創立，其後再交由兒子黃進達經營，業務涵蓋旅行團、自遊行、郵輪、機票、酒店、獎勵旅遊、私人組團、遊學服務及海外婚禮等。黃氏在2011年將51%股權轉讓予海航背景的勝投國際，至2019年將餘下股權售予海航旗下凱撒旅業，並辭任康泰旅行社董事，正式退出營運。

翻查資料，早在2020年7月，旅遊公司Webport Limited（trading as RTS）曾向高等法院提出呈請，要求將康泰旅行社有限公司清盤。康泰發言人當時回應指，康泰財務穩健，事件屬資金轉賬在途原因導致時間延誤問題，並稱康泰已經準備好付款資金，相信很快可與相關公司解決問題。

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責任編輯：江麗盈

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