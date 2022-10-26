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【大學排名】QS首推世界可持續發展大學排名　本港6間大學上榜以港大排最高

社會 18:00 2022/10/26

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QS推出世界可持續發展大學的排名。香港大學排名34位為全港最高。（資料圖片）

國際高等教育排名機構Quacquarelli Symonds（簡稱QS）今日（26日）首度推出世界可持續發展大學的排名。本港有6間大學上榜，其中香港大學排名34位為全港最高、亞洲區第2；其次為排82位的理工大學。QS指，港大在其中7項指標中均為全港表現最好，

有關排名涉及全球700間大學，主要評核大學在解決全球環境及社會問題的表現，考慮兩個範疇：環境影響及社會影響，當中包括多項指標，如可持續研究、可持續教育、知識交流、平等性，就業機會等。

首屆排名由美國加州大學柏克萊分校奪榜首，三甲內其餘兩間大學均來自加拿大，分別為多倫多大學及英屬哥倫比亞大學。亞洲區內排名最高為日本東京大學，列第7位。

香港共有6間大學上榜，QS評論本港大學在「平等」指標，即分析學校在其中兩個聯合國可持續發展目標的研究成果，及校園多樣性等表現優異。本港上榜大學中，港大排名最高列34位，屬亞洲區第2。QS指，港大在「平等」、「可持續機構」、「可持續教育」、「知識交流」等表現為全港最好。本港其餘上榜大學，包括排名82位的理工大學、排161至170位的城大、中大排191至200位、科大排401至450位、浸大則排601+。

港大回覆指，一直致力為學生提供優質教育，並在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越。港大指，確信透過實踐校方勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

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記者：黃悅晴

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