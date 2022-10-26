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【飛機失事】大韓航空客機降落衝出跑道　乘客憶逃生經過靠一動作保命

健康 18:16 2022/10/26

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大韓航空客機降落衝出跑道，乘客回憶逃生經過靠一動作保命。

南韓大韓航空一架載有173人的客機，23日深夜在菲律賓宿霧（Cebu）機場降落時衝出跑道，現場畫面顯示，客機機身嚴重損毀，但所幸機上人員全數生還。有乘客憶述事發一刻，指聽見「砰」的一聲巨響，又心有餘悸表示，「以為自己會死」。

綜合韓媒報道，大韓航空KE631航班一架A330客機，周日晚間從仁川國際機場起飛，飛往菲律賓宿霧國際機場。受惡劣天氣影響，客機兩度降落失敗，在嘗試第三次降落時，客機衝出跑道，下半部分機身幾乎全毀。

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不過，客機上162名乘客及11名機組員全數無恙，乘客透過緊急逃生滑梯撤離，其後被安置在當地旅館，並安排替代航班。

菲律賓當局及南韓國土交通部初步認為，可能是客機的剎車系統故障，導致客機衝出跑道，目前正進一步調查事故原因。

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雖然機上173人全數生還，但乘客回憶起事發一刻仍心有餘悸。一名31歲的孕婦乘客表示，當機組人員宣布要緊急降落時，乘客們開始尖叫、哭泣，其後按照空中服務員的指示，將頭埋進膝頭之間。當飛機比預想中更順利降落時，乘客們都鬆了一口氣，並拍手歡呼，但這時突然傳來一聲巨響，飛機猛烈撞擊地面，衝擊長達5秒，隨後機艙停電，開始出現煙味。

機組人員之後打開緊急逃生出口的滑梯，讓乘客依序撤離。她形容，整個過程如同一部災難片，又指假如飛機再往前滑行，幾乎會撞到民居。

有數名乘客表示，飛機降落時，機艙燈光忽明忽暗，又聽到金屬撞擊地板的聲音，飛機便衝出跑道，事發後，現在背部依然很痛；亦有乘客說，當機組人員宣布緊急降落時，「以為自己可能會死，情況很可怕」。

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責任編輯：羅嘉欣

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