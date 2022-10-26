【HPV】研究揭HPV造成口咽癌超越子宮頸癌　醫生︰9歲以上男女童可接種疫苗

▲ 近年歐美醫學研究指出，HPV造成口咽癌的新症已超越子宮頸癌。

說起HPV疫苗，許多爸媽想到女孩子才要接種，去預防日後患上子宮頸癌的風險，的確在「香港兒童免疫接種計劃」，女學童會在小五、小六接種「人類乳頭瘤病毒疫苗」（HPV）。不過，醫生指出據美國流行病學的研究，每年HPV引致口咽癌的新症已多過子宮頸癌，男女生皆有均等機會感染，建議不論女童或男童宜及早接種HPV疫苗，預防勝於治療。

男女均會感染HPV

耳鼻喉科專科醫生林偉雄受訪，解釋「人類乳頭瘤病毒」HPV（Human Papillomavirus）很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等的機會受到感染。

▲ 耳鼻喉科專科醫生林偉雄醫生指出，「人類乳頭瘤病毒」HPV可經接觸傳染。（文子健攝）

HPV此病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

高危型則是指感染它有大機會產生癌症，高危型主要是HPV16、18，其他比較常見還有31、33、45這幾種類型。很多人知道HPV病毒會引致子宮頸癌，林偉雄醫生指出它還會引致其他癌症，影響生殖器包括外陰和陰道，而近年在歐美國家很熱門的公共衛生議題，就是HPV病毒引致頭頸癌中的「口咽癌」。

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引致口咽癌超越子宮頸癌

患上HPV病毒最嚴重情況是引致癌症，根據美國流行病學的研究數字顯示，HPV病毒引致的口咽癌每年新增的病症數目，已超越了由HPV病毒引致的子宮頸癌，有7成的子宮頸癌是由HPV病毒引致，在美國亦發現7成的口咽癌是由HPV病毒引致，預料有增多趨勢。

林偉雄醫生提及本港HPV病毒引致口咽癌，普遍程度尚未及西方國家的數據，不過，根據他早幾年進行有關全港性的流行病學研究，發現10位口咽癌患者中，有3位是由HPV病毒引致，加上香港人的生活社會模式愈來愈西方化，值得關注此趨勢。

▲ 在歐美，HPV病毒引致的口咽癌每年新增的病症數目多。（文子健攝）

癌症之外，當HPV病毒走到上呼吸道如口腔、口咽或喉嚨附近的位置，它都可以產生一些良性疾病「乳頭瘤狀息肉」 ，男女都有機會患上。

香港兒童免疫接種計劃

在「香港兒童免疫接種計劃」，由2019/20學年起，小學女童於五年級打第1針「九價人類乳頭瘤病毒疫苗 」，在下一學年小六時打第2針，未有涵蓋男童。林偉雄醫生指出，現時全球已有數十個國家將HPV疫苗納入當地計劃，並涵蓋男童及女童，包括英國、澳洲等。據悉符合條件的英國、澳洲、法國等國家的海外留學生，均可在當地免費打HPV針，如可經學校醫務診所登記，而疫苗屬四價或九價HPV疫苗就宜自行了解。

林偉雄醫生建議無論是男童抑或女童，由9歲開始已可以接種HPV預防疫苗，而在世界各地對於適合接種HPV預防疫苗都有少許分別，有些早至9歲，有些11、12歲納入了免費疫苗接種計劃。

未有性經驗兒童接種最有效

在現今的醫療科技上，沒有抗病毒藥物可徹底清除HPV病毒，故此宜預防，而預防方法就是接種HPV疫苗，林醫生表示接種此疫苗最有效的年紀是未開始有性經驗的兒童，醫學數據發現，兒童免疫系統所產生的抗體比成年人更理想，故此如接種HPV疫苗在9至15歲期間只需打2針，15歲以上就要打3針。

最近美國食品藥物管理局（FDA）已同意以HPV預防疫苗去預防頭頸癌，特別是口咽癌，林醫生表示雖然此指引在香港仍未獲批准，但預計有更多其他國家地方陸續仿傚FDA，不排除本港政府將來有可能涵蓋男童免費接種HPV預防疫苗，令小朋友更多保護。

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記者︰顏紫燕