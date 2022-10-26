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【理大暴動】涉理大外參與暴動未成年男生認罪　餘下14人不認罪開審

社會 18:12 2022/10/26

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15人涉參與理大外暴動，其中1人認罪，餘下14人開審。資料圖片

2019年11月警方圍堵理大，有人發起「圍魏救趙」行動，上街聲援理大示威者，並與警方對峙，當晚共213人在油麻地被捕。涉及15名男女的案件今(26日)於區域法院開審，案發時未成年男生在開審前認罪，獲准保釋至案件審結後求情及判刑，餘下14人則不認罪開審。

本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院審理。11男4女的被告為案發時14歲女生、3名15歲女童及1名未成年男童、孔君濠（21歲）、桂雋豪（19歲）、黎俊文（21歲）、劉達森（18歲）、李德輝（22歲）、魏健（17歲）、譚樂軒（20歲）、譚文駿（21歲）、譚伯全（24歲）和田浩輝（20歲）。

15人同被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同身份不詳的人參與暴動。譚樂軒另被控管有攻擊性武器罪，指他於或約於11月19日在寶靈大廈外附近的公眾地方，管有1個可發出雷射光束的裝置。

案發時15歲男童承認的案情指，警方當晚約10時半抵達彌敦道與窩打老道交界，與示威者對峙。大部分示威者身穿黑衣，戴上口罩或防毒面罩，有人向警方用雷射筆照射警方，用雨傘等雜物堵塞行車路，投擲約250枚汽油彈。

警方多次警告，又發射催淚煙等彈藥驅散及逼退示威者，但示威者未有散去，警方最後在約11時半展開圍捕，並在窩打老道至咸美頓街及碧街設下長方形的封鎖區，最終截獲213人。

第4被告被截停時身穿黑色上衣及長褲，戴著防毒面具和手套。被告當時住在長沙灣，並非住在涉案地點附近。

聆訊明(27日)續。

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記者：陳曉欣

寶靈大廈 罪案 遊行集會 口罩 請願示威 長沙灣 油麻地

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