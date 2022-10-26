【美麗戰場劇透】第19集劇情預告 振宇向家寶提出離婚 娛樂 22:30 2022/10/26 分享： 分享： 熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 《美麗戰場》 TVB劇《美麗戰場》由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演，第18集講到家寶聽過靜兒的意見後，有意復出…… 第19集 (27/10) 家寶將赴日本拍廣告，但一直擔心振宇不快而未落實出發日期，怎料獲振宇體貼地「開綠燈」。 家寶離港前要振宇答應不出席龐氏晚宴，振宇及後卻因一人的出現而改變主意。 家寶返港後，突然接到振宇的代表律師通知已入稟提出離婚，家寶終於有所決定…… 最新影片推介：關楓馨專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 17:05 2022/10/21 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 15:38 2022/10/25 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 13:12 2022/10/25 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 你可能感興趣 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 17:05 2022/10/21 【美麗戰場】陳瀅慣被批評建議觀眾給耐性 不盲目減磅：女生需要喜歡自己 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 15:38 2022/10/25 【美麗戰場x下流上車族】丁子朗永遠保持學習心態 主動爭取角色：把握機會才對得住自己 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 13:12 2022/10/25 【美麗戰場】何依婷不再「純純兔」做反派 Regina首次演壞人覺一種戲最難演 電視劇 美麗戰場 TVB