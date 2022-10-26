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【美麗戰場劇透】第19集劇情預告　振宇向家寶提出離婚

娛樂 22:30 2022/10/26

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《美麗戰場》

TVB劇《美麗戰場》由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演，第18集講到家寶聽過靜兒的意見後，有意復出……

第19集 (27/10)

家寶將赴日本拍廣告，但一直擔心振宇不快而未落實出發日期，怎料獲振宇體貼地「開綠燈」。

家寶離港前要振宇答應不出席龐氏晚宴，振宇及後卻因一人的出現而改變主意。

家寶返港後，突然接到振宇的代表律師通知已入稟提出離婚，家寶終於有所決定……

最新影片推介：關楓馨專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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