【大學畢業】棄全職只做兼職享受人生　23歲大學畢業生：每日睡到自然醒

▲ 大家又點睇呢？

大學畢業理應是人生的新開始，有人會選擇幹一番事業，不過都有人選擇先享受人生！一名23歲大學畢業生，在連登發文回顧畢業一年後的生活，相當精彩，不過不是事業上的成就而是hea得很精彩。

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男生發文指自己23歲 ，大學畢業一年，去了3個月旅行後，回港便開始找工作，先後做過2份全職，一開始抱住做住先心態，後來但因工資太低和工作量太大，覺得不值得因而辭職，之後開始做兼職，覺得時間彈性好多，但係人工少一半。但生活費就夠用，因為大學返兼職儲落的錢，又會炒股及儲錢。

不過家人就希望他找份全職，問他「你返咁少工唔會無聊咩？」樓主認真思考後覺得不無聊，更日日睡到自然醒，煮飯、睇戲、上討論區、睇書又一日。自從沒有返全職後更有時間練跑，之前玩開田徑，有時又會去沙灘坐下，或者行山、感受大自然，坦言過得相當舒服，他反問網友「其實我咁諗係咪好怪」？有網友就進言：「你依家23歲緊係逍遙自在，咁30歲時？條女又逼婚，結婚有無錢結？定簽字就算？買樓有無錢買？無錢咁租樓？租左樓就儲唔到錢，退休點算？」

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