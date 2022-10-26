【泰國旅遊】嚴選泰國10大必買手信　Big C掃貨指南零食+日用品性價比高

▲ TOPick為大家嚴選泰國10大必買手信。

說到泰國旅行手信，大家必定想起在大型超級市場Big C瘋狂掃貨，零食、日用品應有盡有。而且款式總類多，價錢亦相當之親民，物美價廉，絕對是送給辦公室伙伴的最佳良物！TOPick為大家嚴選10大特色手信，快將飛往泰國的朋友可以做定功課。

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1. Oreo Cookie & Cream味爆谷

相信Oreo口味絕不陌生，餅乾一定吃過，但Oreo味爆谷你又試過未呢？泰國人普遍愛吃甜食，這款由Oreo推出的Cookie & Cream味爆谷，口感像吃酥脆的焦糖餅乾，如要送給小朋友這是不錯的選擇。

▲ Oreo Cookie & Cream味爆谷

2. Yumyum冬陰功味杯麵

除了泰國即食麵品牌MAMA，Yumyum亦推出多種口味。當中泰國名物之一的冬陰功味，在其品牌之中的杯麵也深受歡迎。湯底帶有青檸的酸味，似足真實的冬陰功湯，想起也流口水！

▲ Yumyum冬陰功味杯麵

3. Little Farm麵包片

零食界的蒜蓉包，無人不識Little Farm麵包片！擁有三種口味，原味、黑胡椒及香蒜。承上已提到泰國人偏向愛好甜味，原味麵包片偏甜帶牛油香；而黑胡椒和香蒜則較惹味，吃了一塊便停不了，邪惡指數達4粒星！

▲ Little Farm麵包片

4. Pocky/PRETZ

原產地為日本的Pocky及PRETZ同屬GLICO旗下品牌，在泰國推出多款限定口味。Pocky芒果和香蕉口味十分受遊客歡迎，不但美味而且價錢便宜，每盒只需大約20泰銖。

▲ PRETZ冬陰功口味，人氣極高。

5. Taro鱈魚絲

鱈魚絲在手信清單中總佔一席位，Taro鱈魚絲備有多款口味任均選擇，辣味分為微辣、麻辣、經典辣味等多種，愛辣的朋友不容錯過！原味和BBQ風味相對較清淡，但鱈魚的獨特味道也挺不錯的。值得一提，鱈魚絲熱量不高，非常適合減肥人士當作下午茶的零食。

▲ Taro鱈魚絲連辣也多種口味！

6. ChaTraMue小紅罐泰式茶

泰國手標茶ChaTraMue早年登陸香港，現已在多區開設分店，對港人絕不陌生。想隨時隨地在家中或辦公室喝到泰式奶茶，不妨到當地購買小紅罐泰式茶，將茶粉加入煉乳或牛奶，即能炮製一杯香濃泰奶。最重要是在泰國入手有夠便宜！

▲ ChaTraMue小紅罐泰式茶

7. Snail White蝸牛面霜

Snail White蝸牛面霜多年來依然人氣高企，主要功效令膚肌亮白、淡化痘印，而且保濕度高，為泰國女士美白保養的恩物。泰國各大商場、幾乎所有藥妝店均見其蹤影。

▲ Snail White蝸牛面霜

8. Mistine彩妝用品

泰國品牌Mistine人氣度極高，尤其眼線液及眉筆評價最高，防水持久、價錢便宜，性價比高，是熱門的彩妝產品。貪美的妳，沒有任何理由不購幾款試一下吧！

▲ Mistine眼線液性價比高。

9. 蛇牌爽身粉

蛇牌爽身粉擁有多年歷史，由於泰國四季天氣炎熱，爽身粉成為當地人每天必用的產品。提供茉莉花味，一種淡淡的清香，冰涼感覺可舒緩悶熱，送給老人家的不二之選。

▲ 蛇牌爽身粉擁有多年歷史。

10. Soffell蚊怕水

說到最強蚊怕水，一定非泰國Soffell莫屬。泰國熱帶地方蚊蟲較多，出產的防蚊用品十分有效。Soffell蚊怕水溫和不刺鼻，氣味宜人，可長達7小時的防蚊保護。

▲ Soffell蚊怕水被稱為「最強蚊怕水」。

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責任編緝：馮雪怡