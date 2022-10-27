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【大灣區】駐粵辦將設立灣區推廣中心　加強支援內地港人港企

政治 00:56 2022/10/27

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曾國衛表示，駐粵辦將設立灣區推廣中心。 （陳靜儀攝）

政制及內地事務局局長曾國衞表示，港府將於駐粵辦轄下設立「粵港澳大灣區推廣中心」，預計明年初正式啟用投入服務，旨在加強支援內地港人港企，鼓勵善用「一國兩制」優勢，開拓更多機遇。

民建聯立法會議員陳勇今日（26日）就政府推動港人融入大灣區發展提出質詢。陳勇關注，港府會否在大灣區九個內地城市設立官方機構，如何完善駐粵經濟貿易辦事處的職能，以及會否招聘較熟悉內地事務人士擔任駐大灣區內地城市官方機構的主事官員。

曾國衞表示，駐粵辦聯同轄下的駐深圳聯絡處，工作服務範圍覆蓋大灣區九個內地城市。為進一步加強在大灣區內地城市的宣傳推廣工作和對在當地港人港企的支援，駐粵辦將設立「粵港澳大灣區發展推廣中心」

曾續指，推廣中心將透過加強貿發局、投資推廣署，以及內地相關團體和機構的策略性合作，通過提供資訊及諮詢服務、舉辦研討會及考察訪問等，向有興趣在大灣區發展的港人港企推廣機遇和提供支援。

對於任命相關官員方面，他表示，一直以來，特區政府會挑選具合適資歷和經驗的公務員擔任內地辦事處主任一職，強調特區政府不乏熟悉內地事務的人員。

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記者：趙居逸

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