【醫生濫藥？】瑪麗醫生疑不當經同事取嗎啡逾半年　院方報警及設委員會調查

▲ 瑪麗醫院一名外籍高級醫生，疑利用職權在不正當情況下於醫院藥房領取大量嗎啡私用。

有報導指瑪麗醫院一名外籍高級醫生，疑利用職權在不正當情況下於醫院藥房領取大量嗎啡私用。瑪麗醫院今表示，事件涉及其他醫生同事於2月至8月期間為該醫生處方藥物，該名醫生正在休假，而該名醫生受聘於港大，故已聯同港大成立委員會共同調查事件，嚴肅跟進及認真檢視投訴細節。

瑪麗醫院表示，早前接獲懷疑有醫生不當獲取嗎啡類口服止痛藥的報告，涉及其他醫生同事於2月至8月期間為該醫生處方藥物。委員會就有關事件於10月22日接見了該名醫生了解事件。為釐清事件有否觸及刑事成分，醫院已就事件報警，院方現正配合警方調查，故現階段未能就事件提供進一步詳情。

該名醫生目前正在休假。院方已檢視相關病人紀錄，沒有發現病人受影響。院方會按照既定程序及醫護人員的專業守則嚴肅跟進。

醫管局有指引監管醫生處方藥物的安排，醫生必須按照病人的臨床情況及相關指引處方藥物，為有需要的病人處方合適的藥物。醫管局亦有既定機制檢視處方的安排，確保病人獲處方合適、安全和有治療效用的藥物。

據禁毒處網頁，嗎啡原為鎮痛作用，濫用會導致成癮、昏睡、壓抑呼吸、噁心、情緒不穩、斷癮症狀、流眼水、流鼻涕、

打呵欠、食慾不振、煩躁、震顫、驚惶、感到寒冷、出汗、痙攣；不過根據藥物濫用資料中央檔案室數字，近3年呈報濫用嗎啡人數僅呈單位數，而去年最多人濫用的海洛英、冰毒及可卡因則分別有2,388、1,144、1,071人。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文