【港產太空人】創科局：本港初選招募明晚截止　各界反應熱烈已收近50份報名

▲ 國家啟動第四批預備航天員選拔工作。（經濟日報資料圖片）

國家首次在香港選拔載荷專家，意味首名「港產太空人」隨時有機會誕生。負責在香港進行初選工作的創新科技及工業局今日指，各界反應熱烈，至今已收到近50份報名，包括來自大學、科研機構/企業等的科研專家。

創科局在社交網站的帖文又提醒，本地初選招募期將於明晚深夜結束，呼籲決心在航天領域貢獻祖國的港人，把握最後機會，馬上報名。

按照當局早前公布的候選對象基本要求，年齡原則上要介乎30至45歲，男性身高為162至175厘米，女性身高為160至175厘米，身體和心理健康、非過敏體質、無色盲等；同時要求在生物學、醫學、心理學、材料學、物理學、化學、生物醫學工程、機械工程、電子工程或天文學等，擁有博士學位，並實際從事上述相關專業工作時間不少於3年；至於語言能力，則要求中英文綜合應用能力較強，普通話較好

另外，財政司副司長黃偉綸亦在社交專頁上載影片，他與曾多次參與國家航天工程研究、理工大學深空探測研究中心主任容啟亮，一同參觀不同的航天發明裝置，包括由理大容啓亮團隊研發的「落火狀態監視相機」，該相機鏡頭覆蓋範圍廣闊，能抵禦極端溫差和環境，以及抵抗相等於地球地心吸力6200倍的衝擊，目前已用於執行內地火星探測任務的「天問一號」之上。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明