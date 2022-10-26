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【體育熱話】失業中國入籍兵捲入洗黑錢疑雲　被指是家族犯罪集團金主

社會 19:23 2022/10/26

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蕭濤濤曾為秘魯U20青年軍成員。（法新社圖片）

曾效力中超廣州恒大、原籍秘魯的中國入籍球員蕭濤濤(Roberto Siucho)，自去年與廣州隊約滿後一直未能在中國落班，據報正積極辦理取回秘魯籍，回當地球隊效力。不過，秘魯傳媒揭發其家族涉及在當地非法採礦及參與洗黑錢活動，蕭濤濤更被指是犯罪集團的幕後金主。

現年25歲的蕭濤濤，曾為秘魯U20青年軍成員，由於祖父是廣東人而在2020年取得中國國籍，成為中國歸化球員。他在2019年轉投中超的廣州恒大，據報他原先在秘魯的球隊年薪僅8萬元人民幣，加盟中超後年薪達1,300萬人民幣，但因當時恒大的外援名額爆滿問題，被外借至中甲的上海申鑫及崑山。

惟他在中甲時表現被指乏善可陳，一直未能入選中國國家隊，至去年與廣州隊約滿，更未能在中國找到新球隊落班。有報道指蕭濤濤早前決定返回秘魯尋找落班機會，卻因已轉籍中國而被視為外援，因此需要先將國籍轉回秘魯。

不過，秘魯媒體最近報道，蕭濤濤與家人持有一家採礦公司，報稱在2021年透過出口加工礦產至外國，獲利逾1,300萬美元(約1億港元)，但調查發現該公司所登記的2個「採礦地點」均無採礦活動，被質疑是涉及洗黑錢等犯罪活動，蕭濤濤更被認為是該犯罪組織的幕後金主，據報當地執法機關正調查事件。

蕭濤濤本人則在社交平台Instagram回應事件，僅指家人心情平靜，相信事件會水落石出，證明他們清白。

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責任編輯：蘇文軒

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