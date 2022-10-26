【唱好香港】陳茂波訪沙特阿拉伯談香港優勢　與王室討論加強雙邊經貿合作

▲ 陳茂波（左）與沙特阿拉伯投資部長Khalid Al-Falih（右）會面。（政府新聞處圖片）

財政司長陳茂波昨日在沙特阿拉伯出席第六屆「未來投資倡議大會」，並在主題論壇擔任講者談香港優勢。他又與沙特阿拉伯投資部長和王室經濟顧問會面，討論加強雙方經貿合作。

陳茂波在主題論壇上表示，香港在國家的支持下，將發揮「一國兩制」的制度優勢，包括繼續實行資本主義制度、維持普通法制度和獨立行使審判權、擁有與國際接軌的監管制度、維持聯繫匯率制度等。陳茂波形容，香港未來前景持正面看法。

▲ 陳茂波在題為「新環球秩序：政府的觀點」的主題論壇擔任講者。（政府新聞處圖片）

他續指，會繼續提升香港作為國際金融中心的競爭力，同時與大灣區其他城市在創科等領域優勢互補。又提到港府正採取更主動的策略，積極延攬企業人才，推動經濟更好、更多元化發展。論壇上，陳茂波亦向與會者說明香港的防疫政策。

另外，陳茂波昨日下午分別與沙特阿拉伯投資部長，王室經濟顧問會面，向他們介紹香港在金融和經濟方面的發展，並討論雙方經貿合作等。陳茂波也與家族企業Olayan金融公司主席Lubna Olayan會面，介紹香港多元化的投資機會。

今日早上，陳茂波則出席由特區政府經貿辦和香港交易所合辦的早餐會，並發表主題演講，向參加大會的中東地區和其他國際政商和金融界領袖，推廣香港作為內地金融門戶的重要角色和招商引資及吸引人才方面的措施。

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責任編輯：關景騰