【免針紙案】梁美芬認為政府修例做法可接受　醫委會應盡快展開對涉事醫生調查

▲ 梁美芬認為政府修例做法可接受，醫委會應盡快展開對涉事醫生調查。（資料圖片）

港府刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》，賦權醫務衞生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效；醫務衞生局局長今日（26日）宣告由7名註冊醫生所發出的全部新冠疫苗接種醫學豁免證明書失效，於11月9日生效。

預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會主席梁美芬表示，在防疫抗疫這種公共衛生的緊急事態下，政府選擇立即修例，認為可以接受，又建議政府要與和立法會研究審議相關條例的委員會作更多溝通，事前吸納更多的意見，以便提前審議599章相關法例是否還有需要修改。

對於政府在「免針紙案」司法覆核敗訴，梁美芬認為爭議點在衛生局局長是否有法律權力宣布「涉嫌失德醫生頒發虛假免針紙」無效，涉及到重大公共利益，上訴法院和終審法院可能會做出不同判決，然而不管司法複核的判決結果如何，醫委會都應該盡快展開對涉事醫生的調查，向市民盡快交代，不應該被相關的刑事審理程序拖累。

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責任編輯：李榮忠