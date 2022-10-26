【司法互認】立法會三讀通過內地民商事判決條例　林定國冀兩地民商事判決互認達至「全覆蓋」

▲ 律政司司長林定國。（陳靜儀攝）

立法會今日三讀通過《內地民商事判決（相互強制執行）條例草案》，就兩地相互認可和強制執行民商事判決，建立更全面機制。律政司司長林定國形容，今次立法是希望令兩地民商事判決互認和執行機制，達至「全覆蓋」。

林定國表示，隨着香港與內地在民生和經貿活動的交流合作越來越緊密，社會上一直有訴求希望擴闊兩地相互認可和強制執行民商事判決制度的涵蓋範圍。他指，立法後，當事人可以在香港或內地申請執行另一地法院所作出不同類型的民商事判決，減少當事人向兩地法院重覆提出訴訟的需要。

他形容，更全面的相互認可和強制執行判決機制，能令兩地民商事案件判決可跨境強制執行的情況更明確和可預測，減低跨境強制執行有關判決一般所涉及的風險、法律費用和時間，有利於促進兩地跨境貿易和投資環境。

他透露，高等法院首席法官將會就相關常規、實務及程序，訂定一套《規則》；律政司會就《規則》擬稿提出意見，最後以「先訂立、後審議」的方式提交立法會。

至於內地方面，林定國指，最高人民法院會就《判決安排》於內地的實施，頒布司法解釋，當有關《規則》及司法解釋備妥後，律政司與內地會協商並公布，兩地同步實施《判決安排》的日期，《判決安排》將會適用於生效日或之後作出的判決。

審議期間，本身是律師的選委界立法會議員陳曼琪表示，希望推進跨境司法互助範圍，例如設立專責部門對接，避免內地和香港法院重複起訴。曾任保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國，則敦促政府在公眾教育多做工夫，以一般市民能夠理解的方式進行解說。

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責任編輯：胡偉明