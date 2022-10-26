姜濤最新HPV教育短片首播　預約打針可獲姜濤HPV資訊卡

▲ 姜濤推出最新預防HPV宣傳短片。

「如果可以回到過去修補遺憾，你會做啲咩？」「如果你有預知能力，你會點做呢？」近日忙於宣傳《季前賽》姜濤，再有最新預防HPV宣傳短片推出，道出自己和很多人的心聲和疑問。休息一段日子，姜濤希望藉著短片，呼籲市民注重健康，認識HPV疾病，及早預防，珍惜眼前人。



姜濤作為預防HPV教育大使，將推出兩條全新短片。拍攝當日，童心未泯的姜濤與兩名小演員須要做一個「Wave」手勢，表達年紀越小開始預防HPV，其效力越佳。



姜濤笑稱：「我嗰日負責同小朋友玩，我哋三個玩得起勁，導演叫咗cut，我哋仲繼續Wave！」另外，曾表示自己無法「單眼」的姜濤，在拍攝期間他卻做出完美「單眼」表情，十分cute，迷倒不少現場的工作人員。

姜濤扮演咖啡師



同時，「www.hpv.com.hk」推出全新網上預約醫生諮詢HPV預防功能，而且之後更可索取姜濤HPV教育資訊卡。

姜濤笑言，自己「閃卡」越來越多，不少Fans都紛紛入手，今次推出HPV教育資訊卡，別具意義。「因為呢張卡唔止有我個樣，更重要係有HPV疾病同預防嘅資訊，隨身帶住，可以幫我手做埋HPV大使，同屋企人仲有朋友，分享保護自己同身邊人嘅資訊。」

姜濤在兩條短片中扮演咖啡師，其中在《修補遺憾》一片，他跟哥哥談心，赫然得悉嫂嫂患上HPV所致的癌症。哥哥傷心地表示，未知是否自己感染太太，也後悔因一個「慳」字，而未有提醒太太及早預防HPV，導致今日憾後⋯⋯



而在《早知不如早啲》一片中，作為咖啡師的他，偷聽到一位母親教導子女「早啲温書」，但對於預防HPV，卻說「遲啲先啦」，令子女非常混亂，便加入對話，提醒母親對抗HPV疾病，應採取「早知不如早啲」的態度，才能預防於未然。

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