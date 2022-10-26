【全日面授課】津小議會稱學界反應正面　建議及早為學生作心理調整　

▲ 全校或個別級別學生兩針接種率達7成，可向教育局提出恢復全日課申請。（資料圖片）

新冠疫情持續近3年，教育局首度容許接種率達標的小學申請恢復全日面授課。津小議會稱學界反應正面，估計有一定數量的學校達標，相信普遍學校為迎接全日課而做不少措施，有足夠時間為恢復全日課作安排。另外，教育局放寬課外活動安排，有小學校長稱，正檢視涉及的學生人數，將安排他們再參加課後活動。

教育局容許全校或個別級別學生兩針接種率達7成，可向教育局提出恢復全日課申請，12月起可實施。津貼小學議會主席胡艷芬稱學界普遍反應正面：「停下午課已經兩年幾，大家都好期待恢復全日課」。她說，今學年開學後不少學校鼓勵學生打針，加上校方一直為迎接全日課作準備，相信有不少學校可達標。

她稱，如學校有意12月恢復全日課，仍有一個月時間去收集家長意見，並安排校車、午膳、課外活動等，相信時間充足。至於初小學生或從未經歷全日課，胡艷芬指出，學校會預先協助他們作心理調整：「教佢哋作息時間要點做，要及早做定解說。」

雖然每日仍有多宗學校呈報個案，部分學校班別甚至要停課一周，但胡認為，不應該因為出現零星個案而一直停滯不前，

學校預防措施做足啲，令感染或爆發嘅情況減到最少；如果做咗之後見到情況唔理想，就檢視下有咩措施可以加強，始終要經驗過先知情況係如何。

佛教林炳炎紀念學校校長許定國說，下周會向家長發通告了解他們對全日課的意見，並統計學生的疫苗接種率。他認為，疫情期間的半日課限制了學生活動，相信恢復全日課對學生的全人發展十分重要，不過仍要給予時間讓各方做準備。他又說，會在課節編排上花工夫，例如將知識性較重的學科安排在午膳前舉行；音樂、資訊科技、體育等術科則排在下午進行，協助學生重新熟習全日課。

天水圍中華基督教青年會小學校長程志祥就說，學校疫苗接種率達標，諮詢家長意見及獲校董會批准後，料最快會在12月中可以恢復全日課。教育局亦放寬小學生參加課外活動的要求，程志祥指，校方正統計哪些學生可以重新參與課外活動，下周會向他們發通告，通知仍可報名的課外活動，相信涉及人數不算很多。

教育局本月初起劃一要求個別中、小學生須打齊3針，方可在放學後參加課外活動，實施不足一個月後放寬，程志祥稱，相信教育局按現有狀況推出不同政策，學校會有多手準備：「有啲係預計唔到，所以依家學校做咩都好，都作咗不同預備先。」他指，早前已向課外活動導師機構表達，希望在活動參與名額、時間表等可作較彈性安排，會再與機構保持溝通，盡量為學生提供支援。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴