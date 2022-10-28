【防不勝防】患肝癌7大徵狀或響警號　肝臟有神奇修復功能？

▲ 患肝癌7大徵狀或響警號。（iStock 圖片）

醫管局轄下的香港癌症資料統計中心，公布最新癌症統計數字，2020年新增34,179宗個案，較前一年減少2.6%；2020年頭5位常見癌症排名與2019年一樣，依次為肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌，分別錄5,422宗、5,087宗、4,988宗、2,315宗及1,735宗，合共佔全港癌症新症個案57%以上。

肝癌是本地常見癌症第5位，肝臟具有神奇的自我修復功能，即使剩下一小部分，仍可以正常運作。因此肝癌早期病徵並不明顯，但當腫瘤逐漸增大時，病人或發現患上此病，已屆肝癌中晚期，影響治癒率。

病人可能有下列症狀：

右上腹不適、腹痛

右肩疼痛，因為肝臟腫大刺激到橫隔膜神經，而此神經正好連接右肩神

食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

上腹有硬塊

皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢，這是因為膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚引致黃疸

小便呈茶色、大便呈淺灰色

腹部積水

肝癌有很多成因，較高風險的因素包括：感染乙型肝炎、肝硬化、感染丙型肝炎、酗酒、脂肪肝病、進食有毒素食物、長期受到環境或污染物侵害等。而患上膽管炎或先天性膽總管囊腫，則可引致膽管細胞癌。

當肝臟細胞出現異變及不停分裂，就會形成肝癌。肝癌大致可分為原發性肝癌與轉移性肝癌。「原發性肝癌」是由肝臟細胞引發的惡性腫瘤，常見的原發性肝癌有「肝細胞癌」及「膽管細胞癌」；由其他器官的癌細胞擴散到肝臟而引致的肝癌則稱為「轉移性肝癌」。

一般來說，現時不建議一般風險的無症狀人士進行例行肝癌篩查。至於屬較高風險組別的人士，例如慢性乙型肝炎、慢性丙型肝炎或肝硬化，應諮詢醫生，以決定是否有需要及如何進行癌症監測。因應年齡、家族史、是否出現肝硬化等臨牀準則，可考慮定期，例如每6至12個月，接受甲胎蛋白和超聲波作監測。

接種乙型肝炎疫苗、避免飲酒和吸煙，可減低患上肝癌的機會。此外，避免不安全的性行為、避免共用針筒和進食可能受黃麴毒素污染的食物、保持健康飲食和體重，亦有助減低患上肝癌的風險。

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責任編輯：吳卓峰