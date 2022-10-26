【強制檢測】74處納強檢 紅磡黃埔花園、北角賽西湖大廈、九龍灣麗晶花園等上榜
社會 21:22 2022/10/26
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月20日至10月26日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月27日或28日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 薄扶林華富二邨華生樓
- 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
- 大圍雲疊花園6座
- 上水上水紀律部隊宿舍B座
- 馬鞍山迎濤灣1座
- 藍田滙景花園17座
- 鴨脷洲海怡半島怡滿閣
- 柴灣富欣花園6座
- 天水圍天頌苑頌海閣
- 屯門兆麟苑寶麟閣
- 紅磡黃埔花園銀竹苑8座
- 大埔新興花園康信閣
- 天水圍天富苑俊富閣
- 柴灣環翠邨喜翠樓
- 荃灣荃景圍202號家興大廈A座
- 大埔大埔太和路15號太和中心1座
- 馬鞍山嵐岸1座
- 元朗朗城滙3座
- 鰂魚涌康蕙花園2座
- 青衣海欣花園2座
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
- 長沙灣昇悅居6座
- 土瓜灣翔龍灣3座
- 屯門友愛邨愛禮樓1座
- 北角賽西湖大廈6座
- 屯門恒順園8座
- 紅磡香港理工大學學生宿舍賽馬會樓
- 北角雲景道46號萬德閣B座
- 何文田俊民苑文愛閣
- 荃灣豪景花園林景閣
- 香港仔香港仔中心港泰閣
- 鰂魚涌太古城彩天閣
- 馬鞍山迎海．星灣御17座
- 青衣美景花園11座
- 薄扶林置富花園富嘉苑
- 薄扶林置富花園富俊苑
- 大埔大埔廣場宜德閣
- 黃大仙豪苑2座
- 大埔宏福苑宏泰閣
- 茶果嶺麗港城6座
- 大圍恒峰花園3座
- 九龍灣麗晶花園4座
- 沙田濱景花園4座
- 藍田滙景花園16座
- 沙田嘉徑苑嘉愛閣
- 荃灣麗城花園2期3座
- 荔枝角曼克頓山3座
- 銅鑼灣布思道11號年達園
- 跑馬地樂陶苑A座
- 西營盤薄扶林道22-32號恒輝大廈
- 香港仔香港仔中心觀潮閣
- 紅磡福年新樓B座
- 北角和富中心4座
- 赤柱馬坑邨駿馬樓
- 將軍澳清水灣半島3座
- 將軍澳和明苑和暢閣
- 上水上水名都柏林閣
- 粉嶺粉嶺中心D座
- 屯門景峰豪庭2座
- 大角咀君滙港1座
- 沙田御龍山1座
- 黃大仙翠竹花園13座
- 屯門美樂花園8座
- 牛頭角樂華北邨勤華樓
- 鰂魚涌太古城金楓閣
- 屯門卓爾居6座
- 屯門悅湖山莊11座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居6座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 半山區干德道 64A 號宜安閣
- 半山區干德道70號僑星閣
- 半山區干德道 66 號健園
- 半山區干德道68號華星閣
- 薄扶林置富花園富仁苑
- 沙田博康邨博達樓低座及高座
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責任編輯：李榮忠