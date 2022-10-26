【兒童個案】31月大染疫男童急性壞死性腦炎　手術後情況仍危殆

▲ 31月大染疫男童急性壞死性腦炎，手術後情況仍危殆。（資料圖片）

醫管局指，一名31個月大男童，10月17日確診感染新冠病毒，引發急性壞死性腦炎。男童情況其後惡化，院方於昨日（25日）為男童進行緊急腦部手術，現時仍然在伊利沙伯醫院兒科深切治療部留醫，情況危殆。

醫管局呼籲家長，盡快為子女安排接種新冠疫苗，加強保護子女，萬一不幸感染新冠病毒，亦可大大減低重症及死亡風險。

醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓表示，未完成接種疫苗的兒童，會有較高的感染風染。萬一感染新冠病毒，情況有可能非常嚴重，有機會併發腦炎或嘶哮症等嚴重症狀，需要深切治療，情況嚴重甚至會死亡。病人就算康復後，亦有可能出現中、長期後遺症風險。

香港自第五波疫情至今，已有9名11歲以下確診新冠病毒的兒童離世。過去2個月共有11宗兒童危殆個案於公立醫院兒科深切治療部留醫。

蘇景桓指，目前只有約一成三歲以下幼童完成接種兩劑新冠疫苗，情況並不理想，再次呼籲家長盡快為未接種新冠疫苗的兒童安排接種。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠