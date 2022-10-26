【新冠肺炎】危殆逾周2歲半男童昨做緊急腦手術　劉宇隆形容情況不樂觀

▲ 31月大染疫男童急性壞死性腦炎，手術後情況仍危殆。（資料圖片）

上周一（17日）確診新冠肺炎的2歲半男童，情況危殆逾一周，伊利沙伯醫院昨日為該男童進行緊急腦部手術，現時仍留醫兒科深切治療部。醫管局兒科中央統籌委員會專家小組主席劉宇隆形容該男童情況不樂觀，其本周一病情突然惡化，出現心律不正常及瞳孔不懂得反應，故昨日為他進行雙邊顱骨切開手術減輕顱內壓力，料即使恢復，腦部多功能亦會受損。

劉宇隆表示，該名男童在上周五的磁力共振報告中，其腦部多個位置，包括小腦及大腦等有嚴重水腫，屬急性壞死性腦炎引起病徵。經服用4劑強心針後，已沒有發燒，所有血液檢查都有改善，甚至回復正常；惟在昨日凌晨約5時，該男童病情突然惡化，出現心律不正常及瞳孔不懂得反應，故院方決定為他需進行雙邊顱骨切開手術減輕顱內壓力，坦言即使其恢復，日後或會在神經功能非常差的情況下存活。

醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓表示，未完成接種疫苗的兒童，會有較高的感染風染。萬一感染新冠病毒，情況有可能非常嚴重，有機會併發腦炎或嘶哮症等嚴重症狀，需要深切治療，情況嚴重甚至會死亡。病人就算康復後，亦有可能出現中、長期後遺症風險。

香港自第五波疫情至今，已有9名11歲以下確診新冠病毒的兒童離世。過去2個月共有11宗兒童危殆個案於公立醫院兒科深切治療部留醫。

蘇景桓指，目前只有約一成三歲以下幼童完成接種兩劑新冠疫苗，情況並不理想，再次呼籲家長盡快為未接種新冠疫苗的兒童安排接種。

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記者：李榮忠、鄧凱文