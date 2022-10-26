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【輪候時間】梁熙議案促縮短公院專科輪候時間　倡擴大公私營合作範圍

政治 22:24 2022/10/26

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醫務衞生局局長盧寵茂。（陳靜儀攝）

立法會今日討論由民建聯議員梁熙提出的議員議案，促請政府「縮短公立醫院專科門診輪候時間」。要求當局積極善用私營醫療資源，以分流和照顧公立醫院的專科病人，包括擴大公私營醫療協作計劃至更多專科疾病，獲多名議員支持。

醫務衞生局局長盧寵茂回應指，醫管局以普通科公私營協作計劃為基礎，引入「共同醫治模式」，讓病情穩定的專科病人，可於社區接受私營基礎醫療服務，以騰出公營名額照顧新症病人。他透露，有關安排已由去年底起，於內科、骨科及精神科試行，截至今年9月，已有逾千名病人參與，局方檢討計劃成效後，會考慮是否擴展至其他專科。

本身是民建聯衞生事務發言人的梁熙坦言，現時公營專科門診等候時間數以年計，多個專科輪候中位數介乎40至74周，建議當局就穩定新增病人的輪候時間中位數訂下目標，並應承諾為輪候時間封頂。

他又建議，擴大公私營協作範圍至更多其他專科，包括眼科、耳鼻喉科、精神科和糖尿科，並訂立更清晰和透明的套餐式收費，令病人可以更有預算。

從事福利事務多年的選委界立法會議員管浩鳴則指，公營專科門診輪候時間長，源於公立醫院人手不足，認為政府解決工作環境惡劣、工時長的問題，並要讓醫護人員有滿足感，不能夠單靠薪金挽留人才。

新思維主席、社福界立法會議員狄志遠批評，本港專科輪候時間不合格，形容是醫療制度倒退。他又質疑，自願醫保吸引力不大，使用者不多，慢性病者更無法受惠，建議政府進一步啟動全民退休保障，令市民有合理醫療保障制度。

新民黨立法會議員黎棟國則提到，目前18區的地區康健中心宣傳不足，更出現「拍烏蠅」情況；亦有市民不清楚中心服務，甚至誤以為是新開的健身中心，建議政府日後在各區成立關愛隊後，應多推廣地區康健中心的服務。

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責任編輯：胡偉明

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