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【學習二十大精神】譚志源：二十大報告與香港發展息息相關　值得各界認真研讀

政治 22:51 2022/10/26

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觀塘各界舉行學習二十大精神座談會。（觀塘民政總署圖片）

觀塘民政處聯同九龍社團聯會觀塘地區委員會今日下午在秀茂坪社區會堂舉辦座談會，學習二十大精神。2位港區全國人大代表陳振彬和譚志源、觀塘區議會主席柯創盛等340人出席了本次座談會。

港區全國人大代表陳振彬（右）和譚志源（左）。（民政事務總署Facebook圖片）

座談會上，譚志源表示，根據憲法，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。而黨代會通過的二十大報告所確立的目標、方向以及任務，將會成為國家各方面的施政方針，與「一國兩制」下的香港發展息息相關。他強調，二十大報告值得各界認真研讀，以齊心協力，支持香港發揮所長，貢獻國家所需。

觀塘民政事務專員​林兆康。（民政事務總署Facebook圖片）

譚志源認為，香港必須藉着新一屆政府開局優勢、乘着由亂及治的良好政治氛圍，發揮「八大中心」角色，協助國家推進高質量發展及其他任務；說好中國故事，對外加強聯繫；但要防範外部勢力，以維護國家安全。

陳振彬亦表示，二十大報告和香港的發展息息相關，呼籲各界應深入學習，以貫徹落實二十大精神。

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責任編輯︰關景騰

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