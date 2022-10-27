【屯門醫院】蝴蝶灣洗衣房員工不當處理化學品　屯門醫院已通知執法部門

▲ 蝴蝶灣洗衣房員工不當處理化學品，屯門醫院已通知執法部門。

醫院管理局深夜公布一宗懷疑不當處理化學品事件，屯門醫院早前接獲一名蝴蝶灣洗衣房員工的投訴，報稱一批貯存在該處的化學品起漬劑的庫存紀錄有異，懷疑有員工曾不當處理該批起漬劑及其他化學物品。



屯門醫院非常重視事件，在接獲投訴後隨即展開調查，調查範圍包括該批起漬劑庫存紀錄有異的原因、是否有員工曾不當處理有關化學品，以及處理過程中是否合乎相關法例的要求。



醫管局總辦事處亦已接獲報告，會聯同屯門醫院進行調查，亦會派員到蝴蝶灣洗衣房視察，確保洗衣房處理及貯存化學品的程序，合乎相關法例的要求。



涉及事件的兩名員工已暫時休假，蝴蝶灣洗衣房的服務未有受影響。



屯門醫院亦已向相關執法及政府部門報告事件，會配合執法部門的調查工作。醫管局有嚴謹指引監管化學品的貯存、處理及銷毀程序，負責的員工亦需接受相關訓練。

醫管局亦安排有定期盤點化學品的庫存，確保合乎相關法例的要求。醫管局在調查過程中，如發現有員工涉及不當行為，會按照既定程序嚴肅跟進。

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責任編輯 李志強