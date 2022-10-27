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【商場活動】點滴是生命X南豐首推世界廁所日展覽　以刺激歷險教大眾了解全球衛生危機

休閒消費 00:47 2022/10/27

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點滴是生命首次聯同南豐集團合作，推出首個以廁所為題展覽。（商場提供）

根據聯合國最新數字，現時全球仍有36億人缺乏安全管理的衛生設施，當中4.94億人仍在露天排便。為讓人人享有理想衛生如廁環境，聯合國將每年的11月19日定為世界廁所日，喚起大眾對全球衛生危機的關注。為響應並推廣世界廁所日，點滴是生命由即日起至11月13日會首次聯同南豐集團，於將軍澳廣場舉行全港首個以廁所為題的「點滴是生命 X 南豐集團世界廁所日」展覽，設有多個刺激好玩遊戲及玩味打卡位，適合一家大細來玩。

展覽中設置了多個有趣大型廁所裝置，包括巨型廁紙裝置及透明洗⼿間模型，大家⾛進透明洗⼿間進⾏無影凳⼤挑
戰，體驗缺乏安全洗⼿間的村⺠在眾⽬睽睽下如廁的尷尬。

展覽以刺激好玩歷險體驗帶出另類衛生危機議題。（商場提供）

場內亦設有障礙關卡及問答遊戲，教育大家關注全球衛生議題。小朋友可參與由點滴是生命設置的障礙關卡，並與故事主人翁Sokhem妹妹一同體驗農村的無廁生活，並透過問答遊戲認識全球衛生議題，完成後更可獲得紀念貼紙。

而南豐集團最近推出全新「NF Touch南豐會員計劃」，展覽期間大家只需實踐健康及綠色生活任務，如透過手機記錄每日步行8千步、睡眠7小時或自攜咖啡杯等，即可獲取NF種籽。會員可將累積的NF種籽轉換成愛心善行，南豐集團便會將相關種籽分享給點滴是生命，為柬埔寨村民提供家用濾水器。只要分享320 NF種籽，便有一人可以獲得潔淨食水，非常有意義。

點滴是生命 X 南豐集團 世界廁所日展覽及互動挑戰區
日期：即日起至11月13日
時間：12nn-8pm
地點：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場一樓展覽區

記者︰黃依情

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