【著數優惠】7-Eleven自家品牌7CAFE啡嚐雨林任務　玩遊戲可贏$10優惠券或即磨咖啡

▲ 7CAFE全新啡嚐雨林任務有獎互動遊戲，送出77,000杯即磨優質咖啡。（ 7-Eleven提供）

7-Eleven自家品牌7CAFE由即日起帶來革新突破，於全線超過600間7CAFE引入100%雨林聯盟認證Arabica咖啡豆，並同時改用更環保的紙杯及杯蓋，齊齊推動愛護地球。店家更同步推出全新「啡嚐雨林任務」有獎互動遊戲，送出77,000杯由100%雨林聯盟認證咖啡豆沖製的即磨咖啡，讓大家品嘗醒神好味道。

玩家可於即日起至11月1日晚上11時59分參加「啡嚐雨林任務」有獎互動遊戲，於活動網站中熱帶雨林玩遊戲。玩家需要與7CAFE咖啡精靈Bullu合作，用精準的眼界及技巧根據與Gullu的距離，在正確位置按停木頭車，讓採摘咖啡豆員Gullu取得車上的7CAFE即磨咖啡來享用。挑戰成功者即可參與大抽獎，有機會贏取7CAFE免費即磨咖啡換領券或$10燕麥奶即磨咖啡優惠券一張。

完成挑戰又成功抽中免費即磨咖啡換領券的玩家，登記手提電話號碼後，將在一個工作天內收到換領券連結的SMS短訊。抽中$10即磨咖啡優惠券的玩家，則可憑券於有效期内以$10優惠價，購買燕麥奶咖啡或其他口味咖啡，合共77,000杯。有得玩、有得賞，更可為支持環保出一分力。

記者︰黃依情