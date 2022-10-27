創新科技嘉年華2022 科技園設「五感科技體驗館」  推廣創科融入生活

創新科技是香港未來的大趨勢，為提高年輕一代對創科的興趣和認知，推廣社區內的創科文化，創新科技署上周六（22日）起一連九日，於香港科學園舉行「創新科技嘉年華 2022」。創科與日常生活息息相關，香港科技園公司（科技園公司）特意設立「五感科技體驗館」，透過「視覺」、「嗅覺」、「聽覺」、「味覺」與「觸覺」，展示超過 20 間科學園園區公司的科研成果，讓市民親身透過多感官體驗創新科技，了解科技如何改善人類生活素質，以及造福社會。

AR融入STEM教育

人才是推動香港創科發展不可或缺的關鍵，科技園公司期望，五感科技體驗館內所展示的創新科技，以及園區公司帶來的趣味互動體驗，可提高學生及青年對科技的興趣，啟發年輕人成為新一代創新者，激發他們的創業精神，為他們的未來創造更多可能。其中園區初創企業喜悅導體有限公司（Joy Aether Limited），除為客戶提供移動應用程式解決方案外，近年亦大力研發擴增實境（AR）技術，並將STEM教育理念整合到擴增實境玩具中，在不同學校及展覽中舉辦體驗活動。

▲ 喜悅導體有限公司開設「AR時裝設計師工作坊」，負責人蕭卓瑩希望，能讓小朋友有更多機會接觸新科技，享受互動學習體驗，同時加強他們對創新科技的興趣。

Joy Aether於是次五感科技體驗館內開設「AR時裝設計師工作坊」，讓小朋友化身時裝設計師，發揮小宇宙創作屬於自己的服裝設計。完成後工作人員會透過AR技術，把設計上載到自家研發的應用程式，轉化為真實的3D設計，並由大屏幕上、正在時裝秀舞台上行走的AR虛擬模特兒穿上。Joy Aether負責人蕭卓瑩（Lavinia）表示：「現在AR技術應用日漸增多，很多時候這些技術更可以再進化到元宇宙應用。」她希望，透過舉辦不同工作坊，能讓小朋友有更多機會接觸新科技，享受互動學習體驗，同時加強他們對創新科技的興趣。

智能種植不受季節所限

另一邊廂，青萌有限公司（Growgreen Limited）在館內展出該公司的研發成果：智能水耕種植機Aspara。公司市場經理賴嘉慧（Fion）介紹，種植機配備LED種植燈、循環式水流系統、智能環境感測及控制系統，可以模擬最適合植物生長的自然環境，讓用家輕鬆種出超過20種植物，例如蕃茄、蔬菜、香草等。她說，智能水耕種植機不受季節所限，用家可通過專屬手機應用程式，控制農作物的光照、觀察溫度、濕度等，隨時隨地了解植物狀況。

▲ 青萌有限公司展出智能水耕種植機Aspara，市場經理賴嘉慧指，智能水耕種植機能引起孩子的學習興趣，至今已獲逾百間中小學及幼稚園的STEM教育採用。

Fion續指，智能水耕種植機能引起孩子的學習興趣，至今已獲逾百間中小學及幼稚園的STEM教育採用，「受香港地理環境所限，要學生感受及學習耕種其實有一定難度，我們的智能種植機能讓學生在室內、安全及潔淨的環境下，觀察植物如何生長。」她希望是次展出該公司的產品研發成果，可激發更多年輕人對科技的興趣。

以聲音體驗創新科技

拍拉美有限公司（Parami Co. Limited）亦將該公司的機械人帶來五感科技體驗館，負責人葉天朗（Cyrus）指機械人可以表演跳舞，吸引不少來訪者合照留念。他又介紹，機械人使用該公司建立的數據庫及自然語言處理（NLP）技術，「整個廣東話詞庫由我們自己建立，並應用到人工智能（AI）聊天機械人上。」該公司同時展出其中一款自家研發的手機遊戲，用家利用聲控方式，以廣東話朗讀詞彙擊退敵人，讓小孩從遊戲中學習。

▲ 拍拉美有限公司負責人葉天朗介紹的機械人可以表演跳舞，吸引不少來訪者合照留念。

近年不少品牌都紛紛推出各種不同智能裝置，所樂思科技有限公司（Solos Smart Glasses）展出的智能眼鏡就集多功能於一身。Solos市場經理謝家聲（Jacky）形容產品以人為本，除了保護眼睛，還配備多項專利技術，包括去除通話雜音的Whisper音頻技術，以及定向立體聲雙喇叭，市民可以在展館內親身試用。

▲ 所樂思科技有限公司展出的智能眼鏡集多功能於一身，市場經理謝家聲形容產品是以人為本，配備多項專利技術。

人工智能改善生活素質

萬想科技有限公司（Pantheon Lab Limited）利用人工智能系統深度學習及人工合成技術，產生幾可亂真的虛擬人模。行政總裁劉劍鋒（Ivan）介紹，是次展出的對話系統中，女主持人並非真人，而是名為Vanga的虛擬人模（Virtual Human），其容貌參考受男士歡迎的特徵而成，故非常亮眼，市民可以透過咪高風與她互動交流。Pantheon Lab同時展出一站式平台「AIDOL Studio」，平台能讓用戶高度靈活地創建由虛擬人模作為主持的視頻，只需要在系統輸入要求，例如年齡、性別、樣貌等，系統便能夠自動生成符合要求的人模樣貌，並支援50種不同語言，適合不同類型的企業採用。

▲ 萬想科技有限公司利用人工智能產生幾可亂真的虛擬人模。行政總裁劉劍鋒介紹，是次展出的對話系統中，女主持人容貌參考受男士歡迎的特徵而成。

芳療咨詢智能系統（Yours Solution Limited）則利用人工智能，推出全港首個芳療咨詢平台AROMAGICKA，通過人工智能系統針對用戶的身體狀況調配專屬的芳療產品。執行董事陳雪貞（Lolita）形容，這個平台類似問診系統，「過去坊間很多人都不了解精油及芳療應用，但現在用戶只需在平台上輸入自己想解決的問題及身體狀況，系統就會針對性建議合適配方，讓他們以正確方法使用精油，所以每個人所得到的配方都可能有所不同。」

▲ 芳療咨詢智能系統利用人工智能，推出全港首個芳療咨詢平台AROMAGICKA，執行董事陳雪貞形容，平台類似問診系統。

科技園公司表示，過去20年一直致力驅動科技發展，是次展區所展示的本地創新成果，足以印證公司多年來的努力，希望科技園的創科生態圈能一直助力初創企業，將科研成果轉化為惠澤社群的市場方案。

(特約)